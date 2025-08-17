外資領近8,000億股息 創新高…上市櫃發放2.2兆元寫次高

上市櫃公司股利發放進入高峰期，尤其人工智慧（AI）商機大爆發，去年整體獲利來到4.03兆元歷史次高，發放的現金股利再次突破2兆元大關，持股比重約逾四成的外資，將領取的現金股利達8,000億元，寫下單年新高紀錄，金額更是國內投信的五倍多。

台股去年受AI商機帶動，晶圓代工、IC設計、散熱、組裝等供應鏈的獲利紛紛較前一年度大幅成長，全體上市櫃公司獲利4.03兆元，較前一年大增37.5%。

各公司經營層、大股東豪氣發放現金股利，整體發放的現金股利總額再次突破2兆元大關，達2.28兆元歷史次高，大幅增加22.5%，距2021年歷史新高的2.33兆元，僅差了500餘億元。

以外資在各公司持股比率預估，光是領取台積電（2330）的現金股利就有3,235億元、較前一年金額大增740億元，排名二、三的分別為聯發科511億元、鴻海270億元。

另外，日月光投控、中信金、長榮、華碩、台達電、廣達發給外資的現金股利，均超過100億元。總計發給外資現金股利超過100億元的上市櫃公司共有九家，去年為八家。

全體外資在今年將領取的現金股利達7,946億元歷史新高，逼近8,000億元，較前一年增加18.7%，占台股整體現金股利比重來到34.7%。

投信今年預計將領取的現金股利約達1,493億元，較前一年大增65.9%，但外資的7,946億元約為投信的5.32倍。

統一投顧董事長黎方國、台新投顧總經理江浩農表示，台股2009年起，股利政策改以現金為主，在2021年首次突破2兆元大關後，雖在2023年時受疫情等因素影響，單年獲利衰退、導致整體現金股利降至1.86兆元，但隔年即回升至2兆元以上。

隨台股平均現金殖利率達4%、在全球股市名列前茅，搭配第2季新台幣匯率走升，成為下半年外資看重的市場，加以各公司陸續發放現金股利，外資將是下半年加碼台股的重要力量。