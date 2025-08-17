法人掃貨 落後補漲股出列…元太、技嘉等吸引資金目光

台股挑戰歷史新高之際，強勢股出現輪動，投資人想追高卻不免擔憂。法人建議，不妨將目光轉向落後股，友達（2409）、華航等股價表現落後大盤、且股價淨值比低於過往均值，但累計營收優於去年同期，這些基本面成長股，有望啟動落後補漲行情。

觀察上市櫃公司今年股價表現、股價淨值比、前七月營收、近五日三大法人動向，據CMoney統計至15日，群創、友達、大同、長榮航、力積電、華航、國喬、旺宏、元太、瑞軒、台亞、精英、技嘉、台灣高鐵、百和等，近周三大法人買超張數都在2,000張之上。

進一步來看，受惠於提前積極拉貨、AI業績發酵、旺季等利多帶動，全球電子紙供應商龍頭元太、全球前三大主機板製造廠技嘉、ABS廠國喬等前七月營收均呈現雙位數年增率，依序為38.4%、32.1%、27.1%。

近期強勢股飆漲，但評價也出現過高情況，相較之下，低基期股有機會吸引資金目光，如顯示器代工廠瑞軒、記憶體廠旺宏、黏扣帶製造廠龍頭股百和、主機板廠精英、LED發光元件股台亞、運輸股台灣高鐵。

展望台股本周行情，綜合富邦投顧董事長陳奕光、兆豐投顧董事長李秀利看法，指數上檔空間或許不太多，但同樣的，回檔空間也不多，台股行情有望呈現N字型上攻。

陳奕光表示，看好台股行情繼續走強的理由有四，第一，目前與年線乖離率不大，目前約8.8%，對比歷史新高的30.8%仍有限；第二，台積電、鴻海人氣指標沒敗象；第三，外資期貨淨空單回到3.4萬口；第四，台指期已經先創新高。

李秀利認為，後續觀盤須留意美股走勢、美國總統川普關稅政策、俄烏戰爭後續、美國經濟數據、聯準會降息態度、美元指數走勢等。