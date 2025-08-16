鴻海目標價 外資調升 大摩、麥格理分別上修至250元、270元
鴻海（2317）第2季營收與獲利表現優於預期，昨（15）日股價站回200元大關，收207元，上漲7.5元。摩根士丹利（大摩）與麥格理證券提出最新報告，同步調升目標價，分別上修至250元、270元，皆維持「優於大盤」評等，預期第4季將持續逐季成長，後市可期。
大摩看好鴻海下半年至2026年的人工智慧（AI）伺服器業務成長動能，將目標價由220元上調至250元，調幅13.6%，並重申「優於大盤」評等。
展望第3季，大摩分析，鴻海AI伺服器相關業務今年第3季預計年增超過170%，延續第2季的年增60%表現；機架出貨量預估季增達300%。
而從鴻海訂單看來，亦顯示第4季營收將續揚，美國產能擴張亦同步推進，以因應2026年需求高峰。值得注意的是，依大摩修正後2026年預估數，本益比約12.6倍，低於AI供應鏈同業的12至25倍區間，具相對投資吸引力。
麥格理則預期，鴻海8至9月AI機架出貨將大幅成長，推動第3季營收季增35%至40%；今年GB機架出貨量將達2.1萬台，貢獻今年總營收的23%。
麥格理上調鴻海今年至2027年每股純益（EPS）預估，反映輝達伺服器機架出貨預期提升及毛利率略為改善。目標價由202元大升至270元，調幅33.7%，重申「優於大盤」評等。
鴻海預計出售俄亥俄州廠房與設備，將原規劃電動車產線轉型為AI伺服器工廠，積極布局美國AI產能。麥格理指出，鴻海鎖定相關AI專案商機，透過投資東元強化模組化資料中心能力，加速伺服器機架部署，提升整體附加價值。
至於智慧型手機與PC方面，麥格理補充，鴻海小幅調高今年PC與平板成長預期，以反映第3季需求回溫，但同步下修智慧型手機部門預估。
