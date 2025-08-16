快訊

史指回落收跌 聯合健康推升道瓊盤中創歷史新高

川普、普亭抵阿拉斯加 雙邊會聚焦俄烏戰爭停火

「雙普會」帶旺重建概念股

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

美國總統川普與俄羅斯總統普丁將於台北時間今（16）日凌晨在美國阿拉斯加會面，「雙普會」有機會促成俄烏停火，台股中的重建概念股包括塑膠、鋼鐵類股昨日連袂走強，類股漲幅皆逾2%，帶動傳產族群落後補漲。

台股昨日開盤一度翻黑，除科技權值股外，傳產股的玻璃陶瓷、鋼鐵、塑膠等族群助攻，守在5日線之上。法人分析，塑膠龍頭股台塑（1301）、台化、台塑化上周回檔後，本周力守月線、季線後轉強，量價配合帶動，南亞本周更創下波段新高，短線可望持續有表現空間。

鋼鐵族群中，在美設廠多年的大成鋼受惠川普政府「美國製造」政策，吸引買盤進駐，中鋼昨天也站上20元整數關卡收在20.5元，成交量逾6.5萬張；允強、新光鋼也有2.5%以上漲幅。

法人分析，台股此波上漲集中在強勢AI族群，隨台股有望挑戰新高，落後補漲股也受到矚目。「雙普會」若讓俄烏停火有望，相關重建商機可期，另一方面，市場也正關注大陸經濟復甦狀況，包括塑膠、鋼鐵、散裝等產業都有關聯，也帶動相關族群在資金輪動之際獲得買盤青睞。

台股 鋼鐵 美國

