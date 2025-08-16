台股雙王領軍 下周拚新高…法人：中長多買盤回流

台股昨（15）日由台積電（2330）、鴻海兩大科技權值股領軍，終場漲96點收24,334點，持續站穩5日線；周線上漲313點，連二紅。由於台股連七個交易日成交量維持在4,000億元以上，顯示資金動能充足，法人看好中長多買盤回流，下周大盤有望再挑戰歷史新高24,416點。

加權指數本周一度攀登至24,406點，距歷史高點僅10點，但挑戰失利。昨天開盤一度翻黑，台積電在平盤上下震盪，尾盤上漲5元收1,180元；鴻海因財報亮麗，股價重回200元以上，上漲7.5元收在207元。族群中包括PCB續強，AI眼鏡族群在宏達電推出首款AI眼鏡攻上漲停帶動，表現亮眼。

外資昨天轉賣為買，買超53.7億元，但單周則結束連七買，本周賣超17.6億元。外資昨天主要買超鴻海、神達、康霈、台玻、順達等。投信連四天賣超，昨天賣超33.5億元，主要賣超台積電、廣達、元太、健鼎、緯創。自營商買超25.7億元。總計三大法人昨天買超45.9億元。八大公股行庫逢高調節，賣超13.6億元。

台股在4月初對等關稅公布後大幅修正，之後一路上漲，17周中僅六周的周K線收黑，法人提醒，加權指數雖維持在所有均線之上，長多格局不變，但因此波漲幅已大，加上市場常處於超買區，應注意成交量變化，避免過度追高。