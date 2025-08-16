快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
台股15日由台積電、鴻海兩大科技權值股領軍，終場漲96點收24,334點，持續站穩5日線；周線上漲313點，連二紅。聯合報系資料照
台股昨（15）日由台積電（2330）、鴻海兩大科技權值股領軍，終場漲96點收24,334點，持續站穩5日線；周線上漲313點，連二紅。由於台股連七個交易日成交量維持在4,000億元以上，顯示資金動能充足，法人看好中長多買盤回流，下周大盤有望再挑戰歷史新高24,416點。

加權指數本周一度攀登至24,406點，距歷史高點僅10點，但挑戰失利。昨天開盤一度翻黑，台積電在平盤上下震盪，尾盤上漲5元收1,180元；鴻海因財報亮麗，股價重回200元以上，上漲7.5元收在207元。族群中包括PCB續強，AI眼鏡族群在宏達電推出首款AI眼鏡攻上漲停帶動，表現亮眼。

外資昨天轉賣為買，買超53.7億元，但單周則結束連七買，本周賣超17.6億元。外資昨天主要買超鴻海、神達、康霈、台玻、順達等。投信連四天賣超，昨天賣超33.5億元，主要賣超台積電、廣達、元太、健鼎、緯創。自營商買超25.7億元。總計三大法人昨天買超45.9億元。八大公股行庫逢高調節，賣超13.6億元。

台股在4月初對等關稅公布後大幅修正，之後一路上漲，17周中僅六周的周K線收黑，法人提醒，加權指數雖維持在所有均線之上，長多格局不變，但因此波漲幅已大，加上市場常處於超買區，應注意成交量變化，避免過度追高。

展望後市，綜合永豐投顧總經理李學詩、台新投顧副總經理黃文清看法，市場主流仍是AI相關族群，AI強勢股趨勢不變，市場強者恆強。

相關新聞

台股雙王領軍 下周拚新高…法人：中長多買盤回流

台股昨（15）日由台積電、鴻海兩大科技權值股領軍，終場漲96點收24,334點，持續站穩5日線；周線上漲313點，連二紅...

「雙普會」帶旺重建概念股

美國總統川普與俄羅斯總統普丁將於台北時間今（16）日凌晨在美國阿拉斯加會面，「雙普會」有機會促成俄烏停火，台股中的重建概...

鴻海目標價 外資調升 大摩、麥格理分別上修至250元、270元

鴻海第2季營收與獲利表現優於預期，昨（15）日股價站回200元大關，收207元，上漲7.5元。摩根士丹利（大摩）與麥格理...

國發基金調節藥華藥股

藥華藥（6446）昨（15）日申報公告藥華藥董事行政院國家發展基金採鉅額交易方式出售525張持股；行政院國家發展基金持股...

就市論勢／ASIC 概念股 有看頭

台股挑戰歷史高點24,416點，關前震盪，加上美股走勢受通膨升溫影響，台股昨（15）日開盤一度翻黑，在權值股撐盤下，加上玻璃陶瓷、鋼鐵、塑膠等傳產族群助攻，終場漲96點收24,334點，成交量4,520億元。周線連二紅。

一周熱門零股／市值型、高息 ETF 聚光

台股本周焦點在於美國通膨數據優於預期，指數在24,000點之上高檔震盪，零股市場出現投資人謹慎操作跡象，其中元大台灣50...

