就市論勢／ASIC 概念股 有看頭

盤勢分析

台股挑戰歷史高點24,416點，關前震盪，加上美股走勢受通膨升溫影響，台股昨（15）日開盤一度翻黑，在權值股撐盤下，加上玻璃陶瓷、鋼鐵、塑膠等傳產族群助攻，終場漲96點收24,334點，成交量4,520億元。周線連二紅。

針對近期盤勢，AI仍是台股主旋律，周邊概念股輪流表現，美股續創新高或維持高檔震盪亦是提振台股另一重要因子。展望後市，由於多國股市已創新高，但台股因貿易談判未定受到壓抑，短期在不確定因素下，大盤向上空間有限，聚焦個股表現為主。隨後續台灣對等關稅數字確定，下半年行情可正面期待。

投資建議

布局上，第3季市場主流仍是AI相關族群，ASIC及GPU族群都有基本面支撐，只要營收獲利動能未轉弱，仍將吸引資金目光，此外也可留意下一季或明年有成長動能，如IP/ASIC族群短期逆風但明年營收動能佳。