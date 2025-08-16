一周熱門零股／市值型、高息 ETF 聚光

台股本周焦點在於美國通膨數據優於預期，指數在24,000點之上高檔震盪，零股市場出現投資人謹慎操作跡象，其中元大台灣50（0050）等市值型與高股息ETF、大型權值股，成為聚焦點。

市場專家指出，除美國經濟動向，日本央行近期動向也值得留意，主要是內部鷹派壓力開始升高，日本國內物價壓力持續升溫，內部要求調整政策溝通重點呼聲正在加大，為未來升息打開更清晰路徑，連帶成為台股與零股市場關注焦點。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、鴻海、國泰永續高股息、台積電、元大高股息、廣達、緯創、群益台灣精選高息、富邦台50、神達，十檔標的交易量從1,308萬至281萬股不等。

法人機構表示，美國7月PPI年增率超過預期，顯示關稅增加最終必然是由消費者買單，雖然PPI利空讓市場對降息預期略降，但若看就業市場數據，跟通膨兩者相較，就業市場問題恐怕更為急迫，美股接下來的走勢，將是零股市場下周多空焦點。