一周熱門零股／市值型、高息 ETF 聚光

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股本周焦點在於美國通膨數據優於預期，指數在24,000點之上高檔震盪，零股市場出現投資人謹慎操作跡象，其中元大台灣50（0050）等市值型與高股息ETF、大型權值股，成為聚焦點。

市場專家指出，除美國經濟動向，日本央行近期動向也值得留意，主要是內部鷹派壓力開始升高，日本國內物價壓力持續升溫，內部要求調整政策溝通重點呼聲正在加大，為未來升息打開更清晰路徑，連帶成為台股與零股市場關注焦點。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、鴻海、國泰永續高股息、台積電、元大高股息、廣達、緯創、群益台灣精選高息、富邦台50、神達，十檔標的交易量從1,308萬至281萬股不等。

法人機構表示，美國7月PPI年增率超過預期，顯示關稅增加最終必然是由消費者買單，雖然PPI利空讓市場對降息預期略降，但若看就業市場數據，跟通膨兩者相較，就業市場問題恐怕更為急迫，美股接下來的走勢，將是零股市場下周多空焦點。

台股雙王領軍 下周拚新高…法人：中長多買盤回流

台股昨（15）日由台積電、鴻海兩大科技權值股領軍，終場漲96點收24,334點，持續站穩5日線；周線上漲313點，連二紅...

「雙普會」帶旺重建概念股

美國總統川普與俄羅斯總統普丁將於台北時間今（16）日凌晨在美國阿拉斯加會面，「雙普會」有機會促成俄烏停火，台股中的重建概...

鴻海目標價 外資調升 大摩、麥格理分別上修至250元、270元

鴻海第2季營收與獲利表現優於預期，昨（15）日股價站回200元大關，收207元，上漲7.5元。摩根士丹利（大摩）與麥格理...

國發基金調節藥華藥股

藥華藥（6446）昨（15）日申報公告藥華藥董事行政院國家發展基金採鉅額交易方式出售525張持股；行政院國家發展基金持股...

就市論勢／ASIC 概念股 有看頭

台股挑戰歷史高點24,416點，關前震盪，加上美股走勢受通膨升溫影響，台股昨（15）日開盤一度翻黑，在權值股撐盤下，加上玻璃陶瓷、鋼鐵、塑膠等傳產族群助攻，終場漲96點收24,334點，成交量4,520億元。周線連二紅。

