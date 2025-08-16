國發基金調節藥華藥股
藥華藥（6446）昨（15）日申報公告藥華藥董事行政院國家發展基金採鉅額交易方式出售525張持股；行政院國家發展基金持股由2.2萬張，在賣出528張後持股變為2.15萬張。
藥華藥昨（15）日收盤股價為504元，下滑0.79%，市場推測應該是逢高調節持股。至於公司營運展望，藥華藥日前法說會中表示，將透過設立BVI子公司強化匯率風險管理；此外，美國通過「大而美法案」，將帶動公司美國營運受惠稅改利多，下半年獲利動能可望增強。
