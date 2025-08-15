快訊

步中日後塵？經濟學家示警美國恐爆「通縮震撼」 3股力量正打擊消費

吳淑珍昏倒一度命危急送醫！陳水扁全程陪身旁 聲明曝光

AI帶動 上市公司上半年獲利年增逾11%

中央社／ 台北15日電
AI示意圖。圖／AI生成
AI示意圖。圖／AI生成

台灣證券交易所今天公布上市公司（不含金融保險業）今年上半年營收合計新台幣20兆6097億元，年增16.27%；上半年稅前淨利1兆9826億元，年增11.39%。電子產業獲利主要為AI帶動；櫃買中心統計，上櫃公司上半年營收成長，近62%公司獲利。

證交所說明，上市公司營收與獲利均較去年同期成長，反映上市公司於國際動盪局勢中展現營運韌性與穩健競爭力。

證交所表示，整體市場具獲利上市公司計645家，約占70%，較去年同期成長295家，約32%。其中，獲利成長產業如半導體業，憑藉領先技術及多元供應鏈布局，成功把握AI市場機遇，收穫豐碩。而電腦及週邊設備業、其他電子業也受惠AI伺服器及高效能運算強勁需求，帶動獲利成長。

獲利衰退上市產業主要為航運業、塑膠工業及其他業。航運業受美國關稅政策影響，加上認列匯兌損失，獲利銳減。塑膠工業受關稅不確定之影響，加上認列匯兌損失及轉投資收益衰退，導致獲利衰退。其他業因轉投資收益衰退及提列鉅額預期信用減損損失，獲利因此衰退。

櫃買中心統計，上櫃公司（不含金融業）今年上半年營收約1兆4234億元，年增10%，但受匯率波動影響，稅前淨利1119億元，年減29%；顯示上櫃公司短期獲利表現雖受匯率變動影響，長期營運仍穩健成長。

櫃買中心指出，國內上櫃公司上半年度獲利較去年同期成長公司有288家，約國內上櫃公司35%，獲利成長金額前3大產業分別為建材營造、數位雲端及紡織纖維。

在每股盈餘（EPS）方面，經統計超過10元上櫃公司有11家，5元以上未達10元的公司42家，2元以上未達5元公司128家，整體市場有獲利上櫃公司共507家，約占62%。

營收 櫃買中心 上市公司

延伸閱讀

全球塑膠公約談判破局 綠色和平籲台灣設生產減量目標

興櫃僅46%使用eNotice平台 金管會：加強宣導

證交所偕創投公會辦理「創新板上市公司專場活動」 獲熱烈迴響

證交所偕創投公會辦理創新板上市公司專場 獲熱烈迴響

相關新聞

AI 領台股周線連2紅 下周續挑戰歷史新高

台股在13日指數創歷史次高後，大盤呈現小碎步盤堅走勢，15日指數終場上漲96.38點，漲幅0.4%，大盤收在24,334...

台股漲近百點外資買超53億 神達最受青睞

台股挑戰歷史高點關前震盪，今天集中市場指數終場上漲96.38點，收在24334.48點，成交值新台幣4442.73億元，...

台股周線漲1.3%連3紅！五大權值「它」最強、PCB 族群最風光

台股本周持續驚驚漲，集中市場漲313.22點、漲幅1.3%，收24,334.48點，日均量增至4,651億元；櫃買指數漲...

AI帶動 上市公司上半年獲利年增逾11%

台灣證券交易所今天公布上市公司（不含金融保險業）今年上半年營收合計新台幣20兆6097億元，年增16.27%；上半年稅前...

台股週線連三紅挑戰高點 上市公司總市值飆上78.4兆

台股本週續強，單週上漲313.22點或1.3%，週五集中市場指數收在24334.48點，直逼歷史高點24416.67點，...

三大法人回補48億元 鴻海成交值超車台積電奪冠、5檔漲停股創新高

台股15日在台積電（2330）開平收高，加上鴻海（2317）突破200元瓶頸，以及神達（3706）、聯茂（6213）、台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。