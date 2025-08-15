AI帶動 上市公司上半年獲利年增逾11%

台灣證券交易所今天公布上市公司（不含金融保險業）今年上半年營收合計新台幣20兆6097億元，年增16.27%；上半年稅前淨利1兆9826億元，年增11.39%。電子產業獲利主要為AI帶動；櫃買中心統計，上櫃公司上半年營收成長，近62%公司獲利。

證交所說明，上市公司營收與獲利均較去年同期成長，反映上市公司於國際動盪局勢中展現營運韌性與穩健競爭力。

證交所表示，整體市場具獲利上市公司計645家，約占70%，較去年同期成長295家，約32%。其中，獲利成長產業如半導體業，憑藉領先技術及多元供應鏈布局，成功把握AI市場機遇，收穫豐碩。而電腦及週邊設備業、其他電子業也受惠AI伺服器及高效能運算強勁需求，帶動獲利成長。

獲利衰退上市產業主要為航運業、塑膠工業及其他業。航運業受美國關稅政策影響，加上認列匯兌損失，獲利銳減。塑膠工業受關稅不確定之影響，加上認列匯兌損失及轉投資收益衰退，導致獲利衰退。其他業因轉投資收益衰退及提列鉅額預期信用減損損失，獲利因此衰退。

櫃買中心統計，上櫃公司（不含金融業）今年上半年營收約1兆4234億元，年增10%，但受匯率波動影響，稅前淨利1119億元，年減29%；顯示上櫃公司短期獲利表現雖受匯率變動影響，長期營運仍穩健成長。

櫃買中心指出，國內上櫃公司上半年度獲利較去年同期成長公司有288家，約國內上櫃公司35%，獲利成長金額前3大產業分別為建材營造、數位雲端及紡織纖維。

在每股盈餘（EPS）方面，經統計超過10元上櫃公司有11家，5元以上未達10元的公司42家，2元以上未達5元公司128家，整體市場有獲利上櫃公司共507家，約占62%。