台股週線連三紅挑戰高點 上市公司總市值飆上78.4兆

中央社／ 台北15日電
台股示意圖。聯合報系資料照
台股本週續強，單週上漲313.22點或1.3%，週五集中市場指數收在24334.48點，直逼歷史高點24416.67點，週線連三紅。根據證交所統計，上市公司總市值飆上新台幣78兆4227億元，較上週增加約1兆元。

產業別指數方面，本週漲幅以玻璃陶瓷類指數上漲36.41%最大，跌幅最大是電子通路類指數下跌2.93%。其他未含金融類指數上漲274.84點，漲幅約1.31%；未含電子類指數上漲298.99點，漲幅約1.61%；未含金融電子類指數上漲243.73點，漲幅約1.81%。

本週全體上市股票成交金額為2兆2345億元，股票成交量週轉率2.84%。成交金額前3名產業分別為半導體類4964.73億元，占全體上市股票交易金額比重22.22%；電子零組件類4736.34億元，占比21.2%；電腦及週邊設備類3155.18億元，占比14.12%。

台股今年初開盤迄今共150個交易日，集中市場總成交金額為53兆2567億元，市場日平均成交金額3550.45億元；股票成交量週轉率62.86%，股票日平均成交量週轉率0.42%。

AI 領台股周線連2紅 下周續挑戰歷史新高

台股在13日指數創歷史次高後，大盤呈現小碎步盤堅走勢，15日指數終場上漲96.38點，漲幅0.4%，大盤收在24,334...

台股漲近百點外資買超53億 神達最受青睞

台股挑戰歷史高點關前震盪，今天集中市場指數終場上漲96.38點，收在24334.48點，成交值新台幣4442.73億元，...

台股周線漲1.3%連3紅！五大權值「它」最強、PCB 族群最風光

台股本周持續驚驚漲，集中市場漲313.22點、漲幅1.3%，收24,334.48點，日均量增至4,651億元；櫃買指數漲...

AI帶動 上市公司上半年獲利年增逾11%

台灣證券交易所今天公布上市公司（不含金融保險業）今年上半年營收合計新台幣20兆6097億元，年增16.27%；上半年稅前...

三大法人回補48億元 鴻海成交值超車台積電奪冠、5檔漲停股創新高

台股15日在台積電（2330）開平收高，加上鴻海（2317）突破200元瓶頸，以及神達（3706）、聯茂（6213）、台...

