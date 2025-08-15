台股週線連三紅挑戰高點 上市公司總市值飆上78.4兆

台股本週續強，單週上漲313.22點或1.3%，週五集中市場指數收在24334.48點，直逼歷史高點24416.67點，週線連三紅。根據證交所統計，上市公司總市值飆上新台幣78兆4227億元，較上週增加約1兆元。

產業別指數方面，本週漲幅以玻璃陶瓷類指數上漲36.41%最大，跌幅最大是電子通路類指數下跌2.93%。其他未含金融類指數上漲274.84點，漲幅約1.31%；未含電子類指數上漲298.99點，漲幅約1.61%；未含金融電子類指數上漲243.73點，漲幅約1.81%。

本週全體上市股票成交金額為2兆2345億元，股票成交量週轉率2.84%。成交金額前3名產業分別為半導體類4964.73億元，占全體上市股票交易金額比重22.22%；電子零組件類4736.34億元，占比21.2%；電腦及週邊設備類3155.18億元，占比14.12%。

台股今年初開盤迄今共150個交易日，集中市場總成交金額為53兆2567億元，市場日平均成交金額3550.45億元；股票成交量週轉率62.86%，股票日平均成交量週轉率0.42%。