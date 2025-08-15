台股漲近百點外資買超53億 神達最受青睞

台股挑戰歷史高點關前震盪，今天集中市場指數終場上漲96.38點，收在24334.48點，成交值新台幣4442.73億元，三大法人合計買超48.60億元，其中外資買超53億元，神達最受青睞。

觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）今天買超53.73億元；自營商也買超25.75億元，僅投信站在賣方，賣超30.88億元。

個股方面，外資今天買超前3名為神達7萬6738張，鴻海7萬5825張，和台玻3萬5770張。

賣超榜方面，外資今天賣超前3名為台新辛特（2887I）4萬1474張，台新金3萬22張，及元大台灣50（0050）2萬4429張。其中台新辛特和台新金包辦外資賣超前2名，合計遭砍約7.1萬張。

柏瑞投信基金經理人高豪志分析，美國多家科技巨頭持續上調2025年的AI資本支出預算，料將帶動全球供應鏈同步擴產，從台灣近幾季資訊科技通訊設備進口金額來看，持續大幅攀升，顯示台廠在AI基礎建設中的關鍵角色地位。

高豪志認為，從雲端大廠到主權基金持續宣布擴大對AI投資，AI產業長期需求前景暢旺。另方面，終端AI及AI機器人等相關發展，可望成為未來幾年產業成長的動能因子。台灣在上游半導體及下游零組件、組裝方面，皆具備技術及產能優勢，可望享有數年成長紅利。