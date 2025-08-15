快訊

步中日後塵？經濟學家示警美國恐爆「通縮震撼」 3股力量正打擊消費

吳淑珍昏倒一度命危急送醫！陳水扁全程陪身旁 聲明曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台股漲近百點外資買超53億 神達最受青睞

中央社／ 台北15日電
圖為台股示意圖。記者陳正興攝影／聯合報系資料照
圖為台股示意圖。記者陳正興攝影／聯合報系資料照

台股挑戰歷史高點關前震盪，今天集中市場指數終場上漲96.38點，收在24334.48點，成交值新台幣4442.73億元，三大法人合計買超48.60億元，其中外資買超53億元，神達最受青睞。

觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）今天買超53.73億元；自營商也買超25.75億元，僅投信站在賣方，賣超30.88億元。

個股方面，外資今天買超前3名為神達7萬6738張，鴻海7萬5825張，和台玻3萬5770張。

賣超榜方面，外資今天賣超前3名為台新辛特（2887I）4萬1474張，台新金3萬22張，及元大台灣50（0050）2萬4429張。其中台新辛特和台新金包辦外資賣超前2名，合計遭砍約7.1萬張。

柏瑞投信基金經理人高豪志分析，美國多家科技巨頭持續上調2025年的AI資本支出預算，料將帶動全球供應鏈同步擴產，從台灣近幾季資訊科技通訊設備進口金額來看，持續大幅攀升，顯示台廠在AI基礎建設中的關鍵角色地位。

高豪志認為，從雲端大廠到主權基金持續宣布擴大對AI投資，AI產業長期需求前景暢旺。另方面，終端AI及AI機器人等相關發展，可望成為未來幾年產業成長的動能因子。台灣在上游半導體及下游零組件、組裝方面，皆具備技術及產能優勢，可望享有數年成長紅利。

外資 台新金

延伸閱讀

台股周線漲1.3%連3紅！五大權值「它」最強、PCB 族群最風光

台股開盤上漲28點 台積電開平盤

台股易漲難跌「空手等回調」錯了？網勸：穩定買進勝率最高

台股ETF 兩類型抗跌

相關新聞

AI 領台股周線連2紅 下周續挑戰歷史新高

台股在13日指數創歷史次高後，大盤呈現小碎步盤堅走勢，15日指數終場上漲96.38點，漲幅0.4%，大盤收在24,334...

台股漲近百點外資買超53億 神達最受青睞

台股挑戰歷史高點關前震盪，今天集中市場指數終場上漲96.38點，收在24334.48點，成交值新台幣4442.73億元，...

台股周線漲1.3%連3紅！五大權值「它」最強、PCB 族群最風光

台股本周持續驚驚漲，集中市場漲313.22點、漲幅1.3%，收24,334.48點，日均量增至4,651億元；櫃買指數漲...

AI帶動 上市公司上半年獲利年增逾11%

台灣證券交易所今天公布上市公司（不含金融保險業）今年上半年營收合計新台幣20兆6097億元，年增16.27%；上半年稅前...

台股週線連三紅挑戰高點 上市公司總市值飆上78.4兆

台股本週續強，單週上漲313.22點或1.3%，週五集中市場指數收在24334.48點，直逼歷史高點24416.67點，...

三大法人回補48億元 鴻海成交值超車台積電奪冠、5檔漲停股創新高

台股15日在台積電（2330）開平收高，加上鴻海（2317）突破200元瓶頸，以及神達（3706）、聯茂（6213）、台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。