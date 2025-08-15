快訊

陳水扁妻子吳淑珍昏倒一度無呼吸心跳 緊急送醫治療

豪砸120萬請來女神李多慧「記者會沒記者」？北市政風處說話了

關稅新局、地緣角力 華南永昌證券北中南巡迴講座為投資人找方向

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
「地緣政治下，展望半導體新趨勢」財經講座最終站在高雄舉行，吸引數百位關注產業趨勢的投資人踴躍參與。華南永昌證券／提供
「地緣政治下，展望半導體新趨勢」財經講座最終站在高雄舉行，吸引數百位關注產業趨勢的投資人踴躍參與。華南永昌證券／提供

2025年下半年，投資市場進入多事之秋，美國總統川普8月6日宣布最新關稅政策，國際供應鏈再度緊繃，半導體產業同時面臨地緣政治與產能結構變局。面對此局，投資人該如何重新布局尤其關鍵。華南永昌證券早在市場焦慮升溫前，6月17日便率先於台北舉行「地緣政治下，展望半導體新趨勢」財經講座，8月7日與14日再分進台中與高雄，集結產業與市場專家，從趨勢、機會到策略全面拆解。

華南金創業投資董事陳子昂在高雄場指出，中國大陸成熟製程產能過剩，預期2028年將更嚴峻，鋼鐵、石化、太陽能、LED、面板、第三類半導體與PCB等長期投資風險升高。相較之下，半導體未來三年仍具成長動能，其中「矽光子」有望突破AI晶片高速傳輸的散熱瓶頸，成為成長最快的領域，台灣供應鏈更具全球競爭優勢。

陳子昂表示，「實體AI」應用將快速落地，2035年自駕車普及率可望達高峰，機器人市場規模甚至可能是電動車的十倍，投資人應及早卡位相關產業鏈。

華南永昌證券海外商品部副理董信宏則分析，美股依舊是投資焦點，從引領AI運算的輝達（NVIDIA）到生成式AI巨頭OpenAI，都讓美股成為全球資金磁鐵。投資人透過「複委託」切入，不僅操作便利、安全性高，還能享有中文客服與本地監管保障，降低海外投資風險。

董信宏並提醒，高股息ETF雖受追捧，但若結合「基本所得額」與海外金融工具配置，除了穩定配息，還可能達到節稅效果，讓資產運用更聰明。

華南永昌證券表示，巡迴講座不只是提供趨勢與數據，更透過面對面交流，強化營業員與客戶間的信任與黏著度。未來，華南永昌證券將持續以專業觀點陪伴投資人，在瞬息萬變的市場中，找到最合適的投資解方。

AI 半導體

延伸閱讀

陸在WTO起訴加拿大 控對鋼鐵歧視性關稅

受夠川普關稅 美盟邦紛拒買F-35戰機 印度停購美戰車

關稅衝擊勞工支持方案地方盼增人力 勞動部允諾

川普關稅效應 生產者物價指數 創3年來最大增幅

相關新聞

台股上漲96點收24,334點 台積電上揚5元收1,180元

台股15日小漲，早盤以24,266點開出，終場收24,334點，上漲96點，跌幅0.4%，成交量4,435億元。櫃買則收...

AI 領台股周線連2紅 下周續挑戰歷史新高

台股在13日指數創歷史次高後，大盤呈現小碎步盤堅走勢，15日指數終場上漲96.38點，漲幅0.4%，大盤收在24,334...

三大法人回補48億元 鴻海成交值超車台積電奪冠、5檔漲停股創新高

台股15日在台積電（2330）開平收高，加上鴻海（2317）突破200元瓶頸，以及神達（3706）、聯茂（6213）、台...

AI眼鏡起風了！宏達電亮燈 這2檔也飆漲停

宏達電（2498）正式發表全新AI眼鏡VIVE Eagle，標榜100%台灣製造，且全球首發市場也在台灣，預計9月1日開...

台股周線漲1.3%連3紅！五大權值「它」最強、PCB 族群最風光

台股本周持續驚驚漲，集中市場漲313.22點、漲幅1.3%，收24,334.48點，日均量增至4,651億元；櫃買指數漲...

聯嘉投控上市首日股價震盪 早盤跌破平盤價20.95元

LED車燈模組大廠聯嘉（6288）完成組織重整，15日以新公司「聯嘉光電投控」（3717）名義正式掛牌上市，平盤價為20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。