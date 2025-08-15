關稅新局、地緣角力 華南永昌證券北中南巡迴講座為投資人找方向

2025年下半年，投資市場進入多事之秋，美國總統川普8月6日宣布最新關稅政策，國際供應鏈再度緊繃，半導體產業同時面臨地緣政治與產能結構變局。面對此局，投資人該如何重新布局尤其關鍵。華南永昌證券早在市場焦慮升溫前，6月17日便率先於台北舉行「地緣政治下，展望半導體新趨勢」財經講座，8月7日與14日再分進台中與高雄，集結產業與市場專家，從趨勢、機會到策略全面拆解。

華南金創業投資董事陳子昂在高雄場指出，中國大陸成熟製程產能過剩，預期2028年將更嚴峻，鋼鐵、石化、太陽能、LED、面板、第三類半導體與PCB等長期投資風險升高。相較之下，半導體未來三年仍具成長動能，其中「矽光子」有望突破AI晶片高速傳輸的散熱瓶頸，成為成長最快的領域，台灣供應鏈更具全球競爭優勢。

陳子昂表示，「實體AI」應用將快速落地，2035年自駕車普及率可望達高峰，機器人市場規模甚至可能是電動車的十倍，投資人應及早卡位相關產業鏈。

華南永昌證券海外商品部副理董信宏則分析，美股依舊是投資焦點，從引領AI運算的輝達（NVIDIA）到生成式AI巨頭OpenAI，都讓美股成為全球資金磁鐵。投資人透過「複委託」切入，不僅操作便利、安全性高，還能享有中文客服與本地監管保障，降低海外投資風險。

董信宏並提醒，高股息ETF雖受追捧，但若結合「基本所得額」與海外金融工具配置，除了穩定配息，還可能達到節稅效果，讓資產運用更聰明。

華南永昌證券表示，巡迴講座不只是提供趨勢與數據，更透過面對面交流，強化營業員與客戶間的信任與黏著度。未來，華南永昌證券將持續以專業觀點陪伴投資人，在瞬息萬變的市場中，找到最合適的投資解方。