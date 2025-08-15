AI 領台股周線連2紅 下周續挑戰歷史新高

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股在13日指數創歷史次高後，大盤呈現小碎步盤堅走勢，15日指數終場上漲96.38點，漲幅0.4%，大盤收在24,334.48點，周線連兩紅，全周續揚1.3%，上漲313.22點。

三大法人方面，本周法人買賣超金額皆不高，自營商回補133.89億元，投信與外資則小幅減持，外資賣超17.66億元，中斷連8周買超態勢，投信減碼62.69億元，三大法人合計買超53.55億元。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，台股本周持續挑戰歷史新高點位，大盤也持續在高檔震盪，值得注意的是13日指數來到歷史次高，量能也隨之擴大，下周大盤是否能維持往新高位置挺進將為關鍵，否則可能出現小幅拉回走勢，隨著利空淡化及降息預期升溫，目前大盤仍具備改寫歷史新高之姿態，震盪盤堅機率高。

廖炳焜分析，美股引領多頭趨勢未變，在聯準會有望降息的激勵之下，美股持續上漲，S&P 500與那斯達克指數等持續創高，AI發展趨勢在各產業方興未艾，開啟工業4.0製造業生產力新循環，搭配AI概念股在財報季後啟動新一輪獲利上修。

其中，晶圓代工龍頭大廠台積電（2330）除了第2季財報優於市場預期，第3季展望令人驚艷並上修2025全年展望，推升台股指數技術面強勢。

廖炳焜進一步分析，包括半導體、AI產業未來發展性將呈爆發性成長，在數位轉型、自動化需求、生成式AI普及等因子帶動下，多家研究機構皆預估，全球AI市場規模將從2025年的數千億美元，擴張至2035年的數兆美元，年複合成長率高達19%至34%。

在投資布局上，廖炳焜認為，AI供應鏈仍是不可或缺的投資主軸，另外包括晶圓代工大廠2奈米供應鏈、IC設計、IP、邊緣運算、光通訊、記憶體、低軌衛星、機器人、摺疊手機等皆可留意，不妨以平衡布局長線趨勢股為主。

AI 晶圓代工

