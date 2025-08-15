永豐金證券「關稅局勢全攻略」 豐雲學堂瀏覽量累積破7,900萬次

美國總統川普的關稅政策反覆不定，成為2025年下半年股債市場的最大變數。其中，備受矚目的「232條款」預計在8月中旬揭曉，該政策與半導體關稅息息相關，對台灣影響深遠。為協助投資人快速掌握全球對等關稅啟動後的投資策略，永豐金證券旗下知識平台「豐雲學堂」率先同業宣布推出「關稅局勢全攻略」獨家特輯。

即日起，永豐金證券提供加值方案，投資人可享最優惠的七天免費閱讀「關稅局勢全攻略」權限，幫助投資人更有效率地做出投資決策。特輯內容深入解析美國232條款可能對台灣的影響，並彙整川普7月中通知各國關稅最新動態的相關文章，讓投資人即時掌握後關稅時代的經濟局勢。此外，平台也將持續更新川普重大政策動向，提供最新的市場分析。

永豐金證券表示，投資人只需前往「豐雲學堂」（https://dmp.sinotrade.com.tw/t/zRX），點選「獨家特輯」中的「關稅局勢全攻略」，即可免費閱讀多篇相關文章。若想解鎖更多關鍵專欄文章，平台推出限時加值方案，購買永豐金證券股票禮品卡（面額500元或1,000元），即可獲贈七天免費閱讀權限。

「豐雲學堂」作為國內券商首家自建的知識型平台，內容涵蓋股票、基金、債券等多種金融商品，從基礎入門到進階策略及技術分析，透過文字與影音滿足不同經驗層級的客戶需求。自2021年上線以來，平台已累積超過7,900萬次瀏覽量，2025年前七月瀏覽量更突破1,395萬次，有望刷新去年紀錄。自2024年起，平台陸續推出一系列川普政策影響的文章，截至今年8月6日已發表51篇，相關瀏覽量近50萬次。

此外，永豐金證券的股票禮品卡是國內券商首創，並獲金管會核准的監理沙盒方案。股票禮品卡不僅可作為禮物透過LINE贈送親友，獲贈者登入永豐金證券帳戶並兌換後，面額可直接轉化為投資定存股的資金，用於扣抵交割款、手續費及稅費，讓送禮心意更具價值。

透過「豐雲學堂」的專業內容與股票禮品卡的創新方案，永豐金證券致力於幫助投資人掌握市場脈動，並提供更便捷的投資工具，助力投資人迎接後關稅時代的挑戰與機遇。