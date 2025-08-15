三大法人回補48億元 鴻海成交值超車台積電奪冠、5檔漲停股創新高

台股15日在台積電（2330）開平收高，加上鴻海（2317）突破200元瓶頸，以及神達（3706）、聯茂（6213）、台玻（1802）、光聖（6442）等強者恆強推升下，指數在震盪中彈升96點、收24,334點，成交值續降至4,435億元。三大法人買超48.61億元，累計一周買超53.54億元。

統計三大法人15日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超53.74億元，投信賣超30.88億元；自營商買超（合計）25.75億元，其中自營商（自行買賣）買超18.68億元、自營商（避險）買超7.07億元。

統計今日有7檔個股成交值突破百億元，鴻海超車台積電摘金，股價僅華星光（4979）收黑。依序為：鴻海312.1億元，股價3.76%、收207元；台積電261.66億元，股價0.43%、收1,180元；神達184.19億元，股價9.99%、收92.5元；富喬（1815）162.54億元，股價8.83%、收78.9元；上詮（3363）120.87億元，股價7.36%、收357.5元；華星光117.66億元，股價跌2.61%、收205.5元；金居（8358）102.28億元，股價9.8%、收168元。

統計今日收漲停個股高達49檔，其中有5檔創新天價，包括聖暉*（5536）收686元、達興材料（5234）收304.5元、光聖收797元、金居收168元、順達（3211）收284.5元；另，有12檔成交量達萬張以上，台玻達23.6萬張、人氣最夯，神達也有20.3萬張、長興（1717）10.8萬張。股價分布上，12檔百元以上個股，包括光聖收797元、聖暉*收686元，另有26檔50元以下小型股。

今日8檔個股成交量突破10萬張，台玻、富喬蟬聯人氣冠亞軍。依序為：台玻成交236,030張，股價漲9.85%、收34元；富喬成交211,938張，股價漲8.83%、收78.9元；神達成交203,181張，股價漲9.99%、收92.5元；鴻海成交152,090張，股價漲3.76%、收207元；國泰永續高股息（00878）成交131,205張，股價跌0.24%、收21.16元；燿華（2367）成交116,524張，股價漲8.32%、收33.2元；長興成交108,294張，股價漲9.99%、收38.55元；南亞（1303）成交108,158張，股價漲2.87%、收42.95元。