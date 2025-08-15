AI 眼鏡起風了！宏達電亮燈 這2檔也飆漲停

宏達電（2498）正式發表全新AI眼鏡VIVE Eagle，標榜100%台灣製造，且全球首發市場也在台灣，預計9月1日開賣，15日飆上漲停46.95元收盤，除了集團股立衛（5344）、建達（6118）跟進亮燈之外，也帶動AI眼鏡概念股的漲勢，驊訊（6237）、錼創科技-KY創（6854）也以漲停板收盤。

宏達電全新AI眼鏡VIVE Eagle亮相，以極簡時尚設計結合多元AI功能，支援繁體中文語音操控，將音樂體驗、AI助理、智慧拍攝等智慧生活功能融入鏡框中；宏達電表示，將攜手台灣大（3045）與 2020EYEhaus，打造從試戴、配鏡到購買的一站式服務；VIVE Eagle售價15,600元起，預計9月1日開賣。

HTC資深副總裁黃昭穎表示，VIVE Eagle智慧眼鏡可望成為「HTC史上銷量最佳的VIVE裝置」，最快年底進軍海外市場；台灣大為VIVE Eagle電信通路獨家合作夥伴，台灣大個人用戶事業商務長林東閔看好短期內可望賣出上萬副。

宏達電15日以45.85元開高，股價急飆上漲停46.95元鎖死到收盤；宏達電強漲帶起AI眼鏡概念股的漲勢，驊訊開高後衝上漲停45.55元鎖死到收盤，錼創科技更是開低走高，盤中翻紅衝達漲停161.5元收盤。

興能（6558）高收盤漲幅4.96%；澤米（6742）收漲3.32%；達邁（3645）一度衝達漲停79.6元，終場收74元，漲幅2.21%；英濟（3294）、宏齊（6168）、今國光（6209）、亞光（3019）等也是上漲收盤。