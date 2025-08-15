快訊

台股周線漲1.3%連3紅！五大權值「它」最強、PCB 族群最風光

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股本周持續驚驚漲，集中市場漲313.22點、漲幅1.3%，收24,334.48點，日均量增至4,651億元；櫃買指數漲6.28點、漲幅2.62%，收246.07點紅，日均量增至1,598億元。兩市周線皆連3紅。

五大權值股表現上，台達電（2308）漲7.69%最搶眼。台積電（2330）漲0.43%、收1,180元，期間最高1,200元寫新天價、最低1,165元，周線連2紅；鴻海（2317）漲6.43%、收207元，期間最高200元、最低192.5元，周線連6紅；聯發科（2454）漲1.48%、收1,370元，期間最高1,400元、最低1,340元；台達電漲7.69%、收686元，期間最高695元創新高、最低628元，周線連13紅；富邦金（2881）漲4.23%、收88.8元，期間最高88.9元、最低85元，周線連2紅。

個股方面，本周漲幅前十大個股，股價多集中於中低價位，題材聚焦在AI伺服器與PCB、特用化學等相關概念族群。依漲幅表現為：亞泰金屬（6727）漲47.26%、收174.5元；博士旺（3555）漲45.94%、收60.2元；台玻（1802）漲41.96%、收34元；富喬（1815）漲41.14%、收78.9元；德宏（5475）漲41.03%、收49.5元；海華（3694）漲40.26%、收87.1元；淳安（6283）漲39.76%、收29.35元；詠昇（6418）漲38.79%、收32.2元；榮科（4989）漲36.76%、收33.3元；長興（1717）漲36.7%、收38.55元。

法人指出，由技術面觀察，台股目前守穩5日線之上，日KD持續向上，RSI下彎，MACD紅色柱狀體略為縮小，均線維持多頭排列，在5日線未跌破前，盤勢仍由多方掌局，新高猶可期。布局上，類股持續輪動，強勢族群PCB、光通訊及電子材料等仍扮演領漲主流，可關注流動性佳的績優權值股，AI概念股、PCB供應鏈、材料升級或替代概念股，以及機器人等。

