台股上漲96點收24,334點 台積電上揚5元收1,180元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股15日小漲，終場收24,334點，上漲96點，跌幅0.4%，成交量4,435億元。記者胡經周／攝影
台股15日小漲，早盤以24,266點開出，終場收24,334點，上漲96點，跌幅0.4%，成交量4,435億元。櫃買則收246點，上漲0.54點，台積電（2330）收1,180元，上漲5元。

盤面上以類股來看玻陶、其他電子、鋼鐵、塑膠、電子零組件、油電燃氣、生技、紡織等較為強勢，另外居家生活、數位雲端、貿易百貨、金融、其他、電器電纜、水泥等較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有事欣科（4916）、神達（3706）、長興（1717）、聖暉*（5536）、光聖（6442）、達興材料（5234）、台玻（1802）、順達（3211）、聯茂（6213）、金居（8358）、宇隆（2233）、富喬（1815）、耀華（2367）、台燿（6274）、毅嘉（2402）、上詮（3363）、康霈*（6919）、大量（3167）等。

而量大弱勢的則有，群聯（8299）、偉訓（3032）、精材（3374）、昇貿（3305）、祥碩（5269）、立碁（8111）、元太（8069）、力旺（3529）、精成科（6191）、華星光（4979）、矽力-KY（6415）、健策（3653）、華通（2313）、欣興（3037）、高力（8996）、新日興（3376）、緯穎（6669）、聯發科（2454）等。

統一投顧表示，市場關注今日美俄元首在阿拉斯加談判的結果，並維持9月降息的樂觀預期。台股昨日回檔守穩5日線，技術面維持強勢，成交量溫和放大，盤面類股良性輪動，強勢族群PCB、光通訊及電子材料等族群持續領漲，有利台股挑戰歷史新高。

短線上台股指數高檔震盪盤堅，操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦：AI概念股、PCB供應鏈、材料升級或替代概念股、機器人概念、軍工及生技等。

