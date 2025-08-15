台積電創高後股價走勢悶悶的 分析師曝仍將碎步墊高 看好仍有高點

台積電寫下1,200元天價後股價走勢有點悶，14日收在1,175元，下跌25元， 跌幅2.08%， 失守5日線， 15日以平盤開出後一度再往下滑，不過，盤中翻紅；分析師坦言，台積電股價創高後下跌，主要是受到中國大陸傳出已敦促國內公司避免使用輝達H20晶片的影響，但他強調，台積電將碎步墊高，仍有高點可期。

台積電15日以1,175元平盤開出，低點曾下滑至1,170元，高點則是拉升至1,185元；台積電在日前寫下1,200元的天價後，股價反而有點休息，證券分析師張陳浩認為， 主要是受到H20銷陸可能受到抵制的消息影響，加上股價位居歷史高點區，因此出現休息整理。

張陳浩強調，看好台積電將碎步墊高，仍有高點可期，主要的理由有兩個，一是傳出美國政府有意入股英特爾，市場解讀認為台積電被逼著投資英特爾的危機可望解除， 另外則是， 蘋果加速布局機器人，將成為台積電未來的成長動能之一。

張陳浩表示， 美國科技股仍持續創高，輝達也強勢往上，加上Fed的降息預期持續升溫，目前預估降息的機率已朝100%逼近，市場關注的是降息幅度是1碼還是2碼，因此， 只要在正式公布前有更明確的訊息，台積電將會出現大漲的表現。

美國川普政府傳有意入股英特爾（Intel），彭博資訊分析，這個做法凸顯川普政府強勢干預企業界的姿態，可能使輝達（Nvidia）、超微（AMD）及高通（Qualcomm）等業者面臨下單給英特爾的壓力，雖可能對英特爾帶來幫助，但卻難拉近和台積電之間的差距。

蘋果加速布局機器人，最快2027年推出首款桌上型機器人，後續可望還有人形機器人接棒，作為AI策略核心產品，彭博報導，蘋果正規劃以一系列新產品重返AI戰場，涵蓋機器人、擬真人版Siri、附螢幕的智慧音箱以及家用監控攝影機。業界指出，當中最受關注的當屬機器人。