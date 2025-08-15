聖暉衝686元天價！獲利創高＋法人連買 今年來漲近85%

快訊

聖暉董事長梁進利。圖／聯合報系資料照片
無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）第2季獲利創新高、每股純益達6.95元，且第3季營運仍正向樂觀，加上法人連6日買超，15日股價直接跳空漲停、開686元歷史新高，盤中漲停雖短暫打開約半小時，但買盤追捧下，再度亮紅燈，排隊買單超過800張。累計今年以來股價漲幅近84.66%。

聖暉第2季稅後純益8.62億元，季增34.1%、年增5.5%，創歷史新高；每股純益6.95元，優於去年同期的6.58元。上半年稅後純益15.05億元，年增20.9%，每股純益12.13元，也賺贏去年同期的10.03元。

聖暉營運在專案執行管理與區域擴張效益持續發酵下，7月合併營收37.6億元，年增70%，改寫歷史次高且為同期新高；累計前7月合併營收232.2億元，年增51%，為歷年同期最佳表現。

聖暉整體營收保持雙位數成長力道，除受惠半導體、電子零組件等產業客戶專案工程訂單施作保持熱絡，加上資料中心、傳產等新專案同步啟動，進一步擴大集團整體業務接單基礎與專案施作規模，挹注台灣、東南亞地區業務營收呈現成長表現。

籌碼面上，三大法人已連續6個交易日買超，累計買超1130張，包括外資買超1114張、投信買超15張、自營商買超1張。

