聽新聞
0:00 / 0:00
台股挑戰歷史新高 14檔規模破百億台股基金搶市
台股挑戰歷史新高，更帶動主動型台股基金買氣也跟著水漲船高。其中，統計共14檔台股基金規模突破百億元大關，總受益人數超過17萬人。法人建議，下半年仍需留意風險，應更重視基本面和股價位階，不盲目跟風。
根據投信投顧公會最新統計，共有14檔台股基金規模突破百億元大關，包括：安聯台灣科技、元大台灣高股息優質龍頭、安聯台灣大壩、安聯台灣智慧、野村優質、統一奔騰、國泰台灣高股息、統一黑馬、國泰小龍、統一大滿貫、群益馬拉松、復華中小精選、PGIM保德信金滿意、野村中小，14檔基金的總受益人數超過17萬人。
保德信分析，上榜的百億基金多為成立超過20年、各家投信業者的旗艦型台股基金，這些基金操盤團隊經歷過台股多次景氣循環，長期表現穩健，因此受到投資人的信任與青睞，且特別是各類型台股基金皆榜上有名，像是一般型、科技型、中小型、高股息型等，顯示投資人對台股基金的需求相當多元化。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言