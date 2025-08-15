準備大啖蘋果！長興爆量飆38月高價 特用化學族群同樂

長興產品附加價值高、出貨穩定，近日更傳出取得台積電先進封裝材料訂單，打進蘋果供應鏈，量價連日翻揚，15日股價觸及37.75元，衝上2022年6月來、逾38個月新高，成交量也擠進台股前五大，帶動特用化學族群台特化、永光、上品等聯袂跟漲。

長興為亞洲最大的合成樹脂製造商，同時也是全球前三大的乾膜光阻劑及UV光固化材料供應商。據法人報告指出，長興取得台積電先進封裝材料訂單，預計2026年量產，成為蘋果明年新款iphone與Mac處理器的獨家封裝材料供應商，將提供MUF（模塑底部填充）、LMC（液態封裝材料）兩種材料。

股價表現反應利多，近日量價連日翻揚，15日盤中成交量爆衝至近8萬大張，擠進台股人氣前五大，股價也繼連拉兩根漲停後，盤中一度衝高逾7%、觸及37.75元，改寫2022年6月來、逾38個月新高價。

基本面表現上，長興7月營收33.04億元，月增0.22%、年減12.03%；前7月營收237.69億元，年減6.22%。上半年營收204.65億元，年減5.2％；稅後淨利7.02億元，年減21.2％；EPS 0.6元；營收佔比分布，合成樹脂48.5%、電子材料25. 6%、特用材料25.4%。

長興以台灣、中國大陸、馬來西亞三大生產基地靈活調度供貨，因應中國大陸、北美、印度、東南亞等海外市場需求，面對中國大陸經濟成長趨緩，仍可維持市占率；至於美國關稅調整，公司產品直接銷售至美國的比重仍低，影響程度相對低。受惠AI伺服器帶動IC載板及PCB供應鏈需求，長興的電子材料包括乾膜光阻及真空壓膜設備均可望受惠，迎接傳統旺季到來。