鴻海重返200關了！業績優助攻股價觸及208元 衝8個月波段高

台達電最新半年報交出 EPS 9.31 元的歷史新高成績，獲利幅度超越市場預期，也讓不少券商與分析師直接將全年 EPS 預測上調至 18 元左右。若與 2024 年的全年 13.56 元相比，今年的成長幅度相當驚人。這背後除了 AI 伺服器相關電源供應解決方案需求強勁外，台達電在節能與自動化領域的布局也逐漸收割，毛利率結構持續優化。

2025-08-15 08:14