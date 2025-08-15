快訊

國內驚傳首例智慧型盜刷集團 非法APP騙過刷卡機…3周猛刷2000萬

iPhone 17 Pro系列也換殼！手機生產照遭外流 蘋果傳放棄鈦金屬機身

威廉波特少棒／台灣林晉擇連飆132公里火球！多家外媒震驚轉發引熱議

鴻海重返200關了！業績優助攻股價觸及208元 衝8個月波段高

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
鴻海。記者吳康瑋攝影／報系資料照
鴻海。記者吳康瑋攝影／報系資料照

鴻海（2317）第2季業績亮眼，15日股價順利突破200元關卡、觸及208元，改寫8餘月波段高點，並帶動鴻家軍AMAX-KY（6933）、陽程（3498）、GIS-KY（6456）、台揚（2314）等聯袂揚升，成為盤面多頭主力。

鴻海第2季業績亮眼，稅後純益達443.61億元，季增5%、年增27%，改寫單季歷史新高，EPS 3.19元。上半年稅後純益865億元，年增52%，EPS 6.23元，成長動能強勁。

獲利結構方面，第2季毛利率、營益率、淨利率分別為6.33%、3.16%、2.47%，較去年同期的6.42%、2.88%、2.26%呈現「三率兩升」；上半年毛利率6.23%、營益率3%、淨利率2.52%，同樣優於去年同期的6.37%、2.83%、1.98%，獲利穩健提升。

鴻海高層表示，第2季AI伺服器機櫃業務出現重大轉折與突破，良率大幅提升，第3季出貨可望季增達300%，目前已準備下一代AI伺服器機櫃的生產，良率提升更加順利，第3季一定強勁成長，第4季持續上揚，不會有空窗期。

此外，資本支出亦積極擴張，上半年投入798億元，年增逾25%，聚焦AI伺服器產能擴充及垂直整合。鴻海並預計2026年在美國等地持續部署，依照客戶需求推進全球布局。

鴻海 伺服器

延伸閱讀

鴻海進擊 AI營收爆發 輪值CEO楊秋瑾預告本季激增逾1.7倍

鴻海比較快？GB300機櫃預告準備量產 3理由解法人空窗期疑問

鴻海法說會／沒有AI伺服器新舊產品轉換問題 後半年將強勁成長

鴻海法說會／ASIC占AI伺服器營收達兩成 前景樂觀

相關新聞

台達電（2308）股價狂飆...下檔千金股？專家分析合理價：短線注意長線看漲

台達電最新半年報交出 EPS 9.31 元的歷史新高成績，獲利幅度超越市場預期，也讓不少券商與分析師直接將全年 EPS 預測上調至 18 元左右。若與 2024 年的全年 13.56 元相比，今年的成長幅度相當驚人。這背後除了 AI 伺服器相關電源供應解決方案需求強勁外，台達電在節能與自動化領域的布局也逐漸收割，毛利率結構持續優化。

鴻海重返200關了！業績優助攻股價觸及208元 衝8個月波段高

鴻海（2317）第2季業績亮眼，15日股價順利突破200元關卡、觸及208元，改寫8餘月波段高點，並帶動鴻家軍AMAX-...

台股開盤上漲28點 台積電開平盤

台股15日開盤指數上漲28.13點，開盤指數為24,266.23點。台積電（2330）開平盤價1,175元。

就市論勢／AI概念股 逢低承接

台股7月收漲，連續三個月收紅，台積電公布財報優於預期，帶動電子股漲勢。美國對等關稅公布，雖然台灣關稅高於鄰近的日韓兩國…

千金股增至24檔 寫新猷

近來市場輪動快速，多頭買盤不斷點火績優題材股，屢屢帶動股價強勢表態，特別是千金股族群昨（14）日漲多於跌，其中精測亮燈漲...

上市櫃 Q2獲利雙降

受匯損等外在壓力影響，上市櫃公司第2季獲利暫繳出逾9,373.3億元，為過去十季以來，首見季、年雙減成績；展望第3季，市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。