鴻海重返200關了！業績優助攻股價觸及208元 衝8個月波段高
鴻海（2317）第2季業績亮眼，15日股價順利突破200元關卡、觸及208元，改寫8餘月波段高點，並帶動鴻家軍AMAX-KY（6933）、陽程（3498）、GIS-KY（6456）、台揚（2314）等聯袂揚升，成為盤面多頭主力。
鴻海第2季業績亮眼，稅後純益達443.61億元，季增5%、年增27%，改寫單季歷史新高，EPS 3.19元。上半年稅後純益865億元，年增52%，EPS 6.23元，成長動能強勁。
獲利結構方面，第2季毛利率、營益率、淨利率分別為6.33%、3.16%、2.47%，較去年同期的6.42%、2.88%、2.26%呈現「三率兩升」；上半年毛利率6.23%、營益率3%、淨利率2.52%，同樣優於去年同期的6.37%、2.83%、1.98%，獲利穩健提升。
鴻海高層表示，第2季AI伺服器機櫃業務出現重大轉折與突破，良率大幅提升，第3季出貨可望季增達300%，目前已準備下一代AI伺服器機櫃的生產，良率提升更加順利，第3季一定強勁成長，第4季持續上揚，不會有空窗期。
此外，資本支出亦積極擴張，上半年投入798億元，年增逾25%，聚焦AI伺服器產能擴充及垂直整合。鴻海並預計2026年在美國等地持續部署，依照客戶需求推進全球布局。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言