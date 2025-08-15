台股開盤上漲28點 台積電開平盤

台股15日開盤指數上漲28.13點，開盤指數為24,266.23點。台積電（2330）開平盤價1,175元。

群益投顧表示，印刷電路板的狂歡派對仍為短線聚焦；惟對應量價籌碼觀察，該族群或將進入激烈震盪期。連帶將使得消息面熱門題材股(族群)，擇強短打避免過度追高。

操作題材可留意：

1.挪威主權基金重押光通訊股─挪威主權基金揭露最新台股投資組合，重押光通訊族群，不僅對光聖（6442）、聯亞（3081）兩檔持股比重均大增超過五成，並首度新增波若威（3163）、上詮（3363）、華星光（4979）等三檔光通訊股，短多氣盛。

2.印刷電路板的狂歡派對─昨日盤勢拉回，但波段強勢泛PCB族群大漲噴出、玻纖相關領頭羊包括富喬（1815） 、台玻（1802）等震盪，金居（8358）、德宏（5475）仍攻上漲停，且仍有補漲PCB股包括毅嘉（2402）、燿華（2367）乃至華通（2313）等強勢表現，印刷電路板的狂歡派對仍為短線聚焦。

周四（14日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,911.26點，下跌11.01點、跌幅0.02%；S&P500指數上漲0.03%；那斯達克指數下跌0.01%；費半指數下跌0.12%。台積電ADR跌0.18%，較台北交易溢價%。

高於預期的生產者物價指數（PPI）報告抑制了市場對聯準會（Fed）的降息預期。美國勞工部勞動統計局周四的報告顯示，由於商品和服務成本激增，7月生產者物價指數增幅為三年來最大，這代表通膨即將廣泛回升。

三大法人周四集中市場合計賣超17.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超44.6億元，投信賣超11.4億元，自營商（自行買賣）買超14.5億元，自營商（避險）買超24.3億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加547口至1,615口，其中，外資淨空單增加809口至34,379口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加155口至2,407口。

選擇權未平倉量部分，08月F3大量區買權OI落在24,500點，賣權最大OI落在24,100點 ; 月買權最大OI落在15,600 點，月賣權最大OI落在13,800 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.16下降至1.09。VIX指數上升1.23至20.13。外資台指期買權淨金額0.58億元 ; 賣權淨金額-0.08億元。整體選擇權籌碼面偏空。