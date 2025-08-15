千金股增至24檔 寫新猷

近來市場輪動快速，多頭買盤不斷點火績優題材股，屢屢帶動股價強勢表態，特別是千金股族群昨（14）日漲多於跌，其中精測（6510）亮燈漲停收1,060元，使檔數增至24檔，改寫歷史新猷。

台股近期高檔盤堅，多頭買盤開始進駐千金股與準千金族群，拉動股價強勢亮眼，如股王信驊在外資大力喊買下，昨日最高來到5,300元，終場收在5,245元，攀歷史次高價；世芯-KY收4,250元，居史上第三高。

股王股后領軍衝鋒，整體千金股士氣如虹，除祥碩、弘塑、嘉澤、AES-KY、台積電等九檔收跌外，餘均收紅上漲，其中尤以穎崴、精測亮燈漲停最強勢。也由於精測漲停收1,060元，使千金股檔數增至24檔。

事實上，法人指出，精測目前在GB200、GB300晶圓測試（CP）與成品測試（FT）的測試板領域市占率約達25%。預期精測的Rubin CP／FT測試板市占，有望從25%大幅提升至50%，激勵股價昨日漲停。

目前股價介於900-1,000元間的準千金股，只剩下貿聯-KY一檔。外資法人圈中，以瑞銀證券給予目標價1,102元最高，其次為摩根大通的1,080元，主要都看好貿聯-KY受惠HPC需求強勁，在高基期下仍強勁成長，加上毛利率展望正向，因而目標價均逾千元水準。