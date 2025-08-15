台積嚇跌 台股攻勢暫歇

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

美國祭出晶片分潤制度，台積電（2330）昨（14）日股價嚇跌收黑，衝擊台股震盪盤軟，大盤指數終場下跌131點，收在24,238點，成交量萎縮至4,866億元，「價跌量縮」，挑戰歷史新高功敗垂成。

輝達、超微銷往中國大陸的特規晶片營業額需上繳15%給政府，未來並將擴及其他公司，引發市場震撼，衝擊台積電昨日股價跌25元收1,175元，加上台股漲多後獲利了結賣壓出籠，指數震盪盤軟，多頭攻勢暫時止步。

盤面非電類股表現強勢，尤以線纜股大漲3.7%，表現最為強勢，其他包括玻陶、紡纖等類股也都漲逾2%，金融股上漲1.1%；族群以CPO（共同封裝光元件）、印刷電路板（PCB）、第三代半導體、銅相關表現最亮眼。

總計昨日有緯穎、金像電、台光電、川湖、雷虎等多達23檔個股收盤價創歷史新高；毅嘉、精測、華星光、上詮等41檔個股漲停，雖然指數回檔修正，但資金四處點火題材股，市場人氣居高不墜。

三大法人昨共賣超台股26.2億元。其中外資賣超44.6億元、轉買為賣；投信賣超20.4億元，連三賣；自營商買超38.8億元，連六買。至於八大公股行庫則賣超10.6億元。

台股 台積電

延伸閱讀

台股拉回修正…CPO概念股大爆發 這二檔個股強鎖漲停

台積電攻上1200元新高！他嗨喊「正2嘎爆空軍」 網樂觀看台股上3萬

台股下跌131點收24,238點力守五日線 台積電下挫25元收1,175元

TACO時刻！ 台股啟動瘋狂模式

相關新聞

上半年財報五天王出列 台積電同登獲利王與現金王

上市櫃公司上半年財報出爐，獲利王、每股稅後純益（EPS）王、現金王、獲利成長王及毛利率王等「五大天王」出爐，台積電同登獲...

就市論勢／AI概念股 逢低承接

台股7月收漲，連續三個月收紅，台積電公布財報優於預期，帶動電子股漲勢。美國對等關稅公布，雖然台灣關稅高於鄰近的日韓兩國…

千金股增至24檔 寫新猷

近來市場輪動快速，多頭買盤不斷點火績優題材股，屢屢帶動股價強勢表態，特別是千金股族群昨（14）日漲多於跌，其中精測亮燈漲...

上市櫃 Q2獲利雙降

受匯損等外在壓力影響，上市櫃公司第2季獲利暫繳出逾9,373.3億元，為過去十季以來，首見季、年雙減成績；展望第3季，市...

台積嚇跌 台股攻勢暫歇

美國祭出晶片分潤制度，台積電昨（14）日股價嚇跌收黑，衝擊台股震盪盤軟，大盤指數終場下跌131點，收在24,238點，成...

漲太多的美股偏貴？ 歐股成為資金避風港

歐股正迎來新一波投資機會。法人指出，隨著川普政府與歐盟就關稅問題達成原則性協議，加上歐洲經濟數據逐步改善，過去因歐債危機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。