台積嚇跌 台股攻勢暫歇

美國祭出晶片分潤制度，台積電（2330）昨（14）日股價嚇跌收黑，衝擊台股震盪盤軟，大盤指數終場下跌131點，收在24,238點，成交量萎縮至4,866億元，「價跌量縮」，挑戰歷史新高功敗垂成。

輝達、超微銷往中國大陸的特規晶片營業額需上繳15%給政府，未來並將擴及其他公司，引發市場震撼，衝擊台積電昨日股價跌25元收1,175元，加上台股漲多後獲利了結賣壓出籠，指數震盪盤軟，多頭攻勢暫時止步。

盤面非電類股表現強勢，尤以線纜股大漲3.7%，表現最為強勢，其他包括玻陶、紡纖等類股也都漲逾2%，金融股上漲1.1%；族群以CPO（共同封裝光元件）、印刷電路板（PCB）、第三代半導體、銅相關表現最亮眼。

總計昨日有緯穎、金像電、台光電、川湖、雷虎等多達23檔個股收盤價創歷史新高；毅嘉、精測、華星光、上詮等41檔個股漲停，雖然指數回檔修正，但資金四處點火題材股，市場人氣居高不墜。

三大法人昨共賣超台股26.2億元。其中外資賣超44.6億元、轉買為賣；投信賣超20.4億元，連三賣；自營商買超38.8億元，連六買。至於八大公股行庫則賣超10.6億元。