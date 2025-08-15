上半年財報五天王出列 台積電同登獲利王與現金王

上市櫃公司上半年財報出爐，獲利王、每股稅後純益（EPS）王、現金王、獲利成長王及毛利率王等「五大天王」出爐，台積電（2330）同登獲利王與現金王寶座、緯穎續任EPS王，皇將奪下獲利成長王，力旺及M31並列毛利率王。

今年第2季遭遇美國對等關稅、債市動盪以及新台幣匯率劇烈波動衝擊，台積電仍然同時登上獲利王與現金王，凸顯其受惠AI產業井噴帶來的利益，也展現其先進製程技術獨步全球、對外投資或對抗不景氣擁有的底氣。

上半年財報五大天王 圖／經濟日報提供

緯穎代表AI崛起的另一指標股，今年第1季登上EPS王，上半年續任王座，外資券商認為，緯穎受惠特殊應用IC（ASIC）人工智慧（AI）伺服器強勁需求，業績獲利持續看好。至於上半年EPS排行前十名都是科技業，大多數受惠AI產業帶來的榮景。

製藥包裝設備廠皇將上半年稅後純益約3,379萬元，年成長約56.9倍，雖然美國為皇將最大市場，營收占比超過三成；但今年第1季因中南美洲與墨西哥等新興市場需求而有淡季不淡表現，接下來除繼續觀察美國對等關稅帶來影響外，新興市場及歐洲市場需求則較為樂觀。

力旺及M31營運模式以矽智財（IP）收取權利金為主，讓其長期坐穩毛利王寶座。