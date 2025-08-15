上市櫃 Q2獲利雙降

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

受匯損等外在壓力影響，上市櫃公司第2季獲利暫繳出逾9,373.3億元，為過去十季以來，首見季、年雙減成績；展望第3季，市場專家表示，隨新台幣匯率自7月開始回穩，加上AI族群出貨動能強勁下，有望回到成長軌道。

上市櫃公司在昨（14）日需依規公告第2季財報，統計至晚間10時，已公告公司中，扣除DR、KY公司，再加上金控自結數後，總計1,776家公司獲利合計為9,373.3億元，季減8.12%、年減5.54%，為2022年第4季以來，罕見季、年雙減的成績單。

分析原因，係新台幣在第2季大幅走升，造成業外匯兌損失增加，塑化、鋼鐵等原物料股多陷入虧損，再加上記憶體、面板等族群受到報價回軟等不利因素影響。

值得留意的訊號，是第2季每股獲利創單季新高的有台積電（2330）、台達電、緯穎、緯創、奇鋐、台光電、健鼎、勤誠、卜蜂、新鉅科、幸福等39家公司，家數是2023年第1季29家以來最差，但未來可能還會隨著KY、DR等公司公布而增加。顯示上市櫃公司仍依賴半導體、散熱、電源供應器等少數族群獨挑大梁，許多產業獲利面臨諸多考驗。

在上半年部分，上述1,776家公司獲利合計為1.81兆元，年減1%。

其中，上半年每股獲利最高的是緯穎117.93元，大立光56.01元、信驊40.11元分居二、三，聯發科、川湖、祥碩、華碩都超過30元。

緯穎 新台幣

