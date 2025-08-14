漲太多的美股偏貴？ 歐股成為資金避風港

歐股正迎來新一波投資機會。法人指出，隨著川普政府與歐盟就關稅問題達成原則性協議，加上歐洲經濟數據逐步改善，過去因歐債危機、俄烏戰爭而受到冷落的歐股，再次躍升為投資人關注焦點。

法人表示，歐股曾在2014年中展開一波凌厲漲勢，主要是因為預期歐洲央行（ECB）在次年將實施量化寬鬆（QE）政策。不過，美股受惠於人工智慧（AI）題材崛起，再度成為投資重心。直到今年2月川普交易風向反轉，加上DeepSeek模型衝擊，金融市場開始轉向評價面被低估的市場，歐股因此重新獲得投資人目光。

中租基金平台總經理蘇皓毅表示，談到歐股，不少投資人仍有些懼怕心理，歐債危機、俄烏戰爭等歷史事件均令投資人留下陰影。但時至今日，歐洲基本面已大幅改善，希臘公債信評已於今年3月被穆迪信評調升至Baa3投資等級，而川普總統也意圖以二級關稅逼迫俄烏戰爭盡快結束。

蘇皓毅表示，歐美達成原則性關稅協議，避免了最壞的情況，大幅減少企業和消費者面臨的不確定性，為歐洲經濟復甦奠定基礎。另外，從經濟數據來看，歐洲復甦跡象日趨明顯。

令人驚艷的是，歐元區7月核心通貨膨脹率連續三個月穩定在2.3%，7月失業率降至6.2%，截然不同於此前的歐洲高失業、通膨偏高的印象。高盛和法巴都預測ECB不會於9月降息，且今年年底前可能都按兵不動。蘇皓毅表示，即使如此，先前降息效果仍將延續一段時間。

蘇皓毅指出，歐美循環性類股均強於防禦性類股。但與美股不同的是，歐洲價值股強於成長股，內需類股表現較佳，且歐股本益比明顯低於美股。投資人如果擔心美股本益比過高，可以在投資組合中加入歐股基金，能達到分散投組風險的作用。