就市論勢／AI概念股 逢低承接

盤勢分析

台股7月收漲，連續三個月收紅，台積電公布財報優於預期，帶動電子股漲勢。美國對等關稅公布，雖然台灣關稅高於鄰近的日韓兩國，但不確定性降低，即使半導體關稅高達100%，但投資人最關注的台積電因為投資美國得以豁免，市場正面解讀，加上美股指數迭創新高，激勵市場信心。

投資建議

近期AI族群仍是主流，不少電子股創新高，此外，低基期的電子股如ABF及傳產塑化股出現補漲行情，即使部分企業第2季財報因匯損表現不如預期，市場反應也有限，可看出部分資金在錯過先前漲勢後急著進場。

不過就價值面而言，加權指數預估本益比目前約19倍，高於長期平均的15倍，美國標普500指數預估本益比為22倍，也比長期平均的19倍高，若遇利空消息皆可能出現回檔修正。

另外，市場已陸續反映聯準會9月可能降息的利多，若屆時真的降息則利多結束，若不降息，市場反映可能更不利。因此建議不追高，然就以長線角度來看，因美國明年進入降息循環，加上AI趨勢明確，若股市出現回檔，建議逢低承接長期趨勢看好的AI相關類股。