就市論勢／AI概念股 逢低承接

經濟日報／ 邱翠欣（野村中小基金經理人）
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

盤勢分析

台股7月收漲，連續三個月收紅，台積電公布財報優於預期，帶動電子股漲勢。美國對等關稅公布，雖然台灣關稅高於鄰近的日韓兩國，但不確定性降低，即使半導體關稅高達100%，但投資人最關注的台積電因為投資美國得以豁免，市場正面解讀，加上美股指數迭創新高，激勵市場信心。

投資建議

近期AI族群仍是主流，不少電子股創新高，此外，低基期的電子股如ABF及傳產塑化股出現補漲行情，即使部分企業第2季財報因匯損表現不如預期，市場反應也有限，可看出部分資金在錯過先前漲勢後急著進場。

不過就價值面而言，加權指數預估本益比目前約19倍，高於長期平均的15倍，美國標普500指數預估本益比為22倍，也比長期平均的19倍高，若遇利空消息皆可能出現回檔修正。

另外，市場已陸續反映聯準會9月可能降息的利多，若屆時真的降息則利多結束，若不降息，市場反映可能更不利。因此建議不追高，然就以長線角度來看，因美國明年進入降息循環，加上AI趨勢明確，若股市出現回檔，建議逢低承接長期趨勢看好的AI相關類股。

降息 美國 台積電

延伸閱讀

美國對等關稅 苗栗跨局處行動方案7工作重點助產業

台積電攻上1200元新高！他嗨喊「正2嘎爆空軍」 網樂觀看台股上3萬

「先忙其他事」 川普藥品關稅傳延後數周公布

綠洲合唱團復出巡演恐推升物價！英降息決策變得更棘手

相關新聞

上半年財報五天王出列 台積電同登獲利王與現金王

上市櫃公司上半年財報出爐，獲利王、每股稅後純益（EPS）王、現金王、獲利成長王及毛利率王等「五大天王」出爐，台積電同登獲...

就市論勢／AI概念股 逢低承接

台股7月收漲，連續三個月收紅，台積電公布財報優於預期，帶動電子股漲勢。美國對等關稅公布，雖然台灣關稅高於鄰近的日韓兩國…

千金股增至24檔 寫新猷

近來市場輪動快速，多頭買盤不斷點火績優題材股，屢屢帶動股價強勢表態，特別是千金股族群昨（14）日漲多於跌，其中精測亮燈漲...

上市櫃 Q2獲利雙降

受匯損等外在壓力影響，上市櫃公司第2季獲利暫繳出逾9,373.3億元，為過去十季以來，首見季、年雙減成績；展望第3季，市...

台積嚇跌 台股攻勢暫歇

美國祭出晶片分潤制度，台積電昨（14）日股價嚇跌收黑，衝擊台股震盪盤軟，大盤指數終場下跌131點，收在24,238點，成...

漲太多的美股偏貴？ 歐股成為資金避風港

歐股正迎來新一波投資機會。法人指出，隨著川普政府與歐盟就關稅問題達成原則性協議，加上歐洲經濟數據逐步改善，過去因歐債危機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。