上市櫃公司Q2季報出爐 法人按讚這十檔三優強勢指標股

上市櫃公司第2季季報14日出籠。包括鴻海（2317）、威剛（3260）、毅嘉（2402）等十檔個股，第2季每股稅後純益（EPS）季、年雙增，不但法人按讚，又有買盤力挺，帶動股價近周表現強於大盤，基本面、技術面、籌碼面三優，成為市場熱議的焦點。

統計第2季EPS季、年雙增，近周三大法人買超逾5,000張、近五日股價漲幅擊敗大盤上漲0.9%的個股有：鴻海、威剛、毅嘉、亞航（2630）、中華電（2412）、華晶科（3059）、元太（8069）、海華（3694）、華泰（2329）、正德（2641）等，其中科技股占比過半。

鴻海第2季EPS為3.19元，創歷年同期新高。外資法人指出，隨著下半年AI伺服器機櫃出貨規模擴大，年增約 17%，將推動鴻海的營運槓桿效益，使今明兩年盈餘預估有上調的空間，因此包括大摩、滙豐、高盛等均給予正向評級。

元太第2季EPS為2.58元，毛利率高達60.3%，主因產品組合優化。外資大摩認為，受惠強勁的電子貨架標籤（ESL）需求及新興看板業務的貢獻，未來幾季毛利率仍將維持高檔水準，因此給予「優於大盤」評等、目標價升至310元

近來股價強勢表態的毅嘉，第2季EPS為0.68元。由於產品應用搶搭上題材特快車，包括車用、光通訊、散熱模組、及機器人等高值化領域，法人看好毅嘉多項動能齊發，將帶動未來幾年進入快速成長期，因而紛紛提前卡位布局。

近來受惠軍工題材發酵，激勵股價強勢上漲的亞航，第2季EPS為0.4元，創26季以來新高。法人指出，亞航由於手握數百億元軍用維修商機，加上取得中科院中型無人機複材機體訂單，營運前景看好，因而吸引市場買盤積極追捧。