快訊

繁星錄取被取消…台中女學霸9天考回台大醫 校友誇創百年紀錄

恐怖片場景？美國驚見長角「科學怪兔」 專家揭背後原因：並不罕見

Minji、Danielle親上火線！NewJeans與ADOR調解若破局 10月底宣判結果

上市櫃公司Q2季報出爐 法人按讚這十檔三優強勢指標股

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

上市櫃公司第2季季報14日出籠。包括鴻海（2317）、威剛（3260）、毅嘉（2402）等十檔個股，第2季每股稅後純益（EPS）季、年雙增，不但法人按讚，又有買盤力挺，帶動股價近周表現強於大盤，基本面、技術面、籌碼面三優，成為市場熱議的焦點。

統計第2季EPS季、年雙增，近周三大法人買超逾5,000張、近五日股價漲幅擊敗大盤上漲0.9%的個股有：鴻海、威剛、毅嘉、亞航（2630）、中華電（2412）、華晶科（3059）、元太（8069）、海華（3694）、華泰（2329）、正德（2641）等，其中科技股占比過半。

鴻海第2季EPS為3.19元，創歷年同期新高。外資法人指出，隨著下半年AI伺服器機櫃出貨規模擴大，年增約 17%，將推動鴻海的營運槓桿效益，使今明兩年盈餘預估有上調的空間，因此包括大摩、滙豐、高盛等均給予正向評級。

元太第2季EPS為2.58元，毛利率高達60.3%，主因產品組合優化。外資大摩認為，受惠強勁的電子貨架標籤（ESL）需求及新興看板業務的貢獻，未來幾季毛利率仍將維持高檔水準，因此給予「優於大盤」評等、目標價升至310元

近來股價強勢表態的毅嘉，第2季EPS為0.68元。由於產品應用搶搭上題材特快車，包括車用、光通訊、散熱模組、及機器人等高值化領域，法人看好毅嘉多項動能齊發，將帶動未來幾年進入快速成長期，因而紛紛提前卡位布局。

近來受惠軍工題材發酵，激勵股價強勢上漲的亞航，第2季EPS為0.4元，創26季以來新高。法人指出，亞航由於手握數百億元軍用維修商機，加上取得中科院中型無人機複材機體訂單，營運前景看好，因而吸引市場買盤積極追捧。

威剛第2季受惠DDR4價格急漲推升營收，帶動毛利率向上，使得單季EPS攀升至2.75元，為五季來最高。法人認為，由於第3季DRAM價格上漲趨勢依然明顯，下半年漲價效益可期，因而營運前景並不看淡。

法人看好的季報成長股。
法人看好的季報成長股。

EPS 毅嘉 鴻海 威剛 個股 科技股

延伸閱讀

復盛應用財報／第2季獲利3.16億元、年減57.5% EPS 2.27元

長榮上半年EPS 17.7元 第2季每股賺5.06元

威剛上半年EPS 4.49元 第3季需求旺

東元上半年EPS 1.23元 廣宇0.88元

相關新聞

上市櫃公司Q2季報出爐 法人按讚這十檔三優強勢指標股

上市櫃公司第2季季報14日出籠。包括鴻海（2317）、威剛（3260）、毅嘉（2402）等十檔個股，第2季每股稅後純益（...

自營商不怯步 獨買近39億元！三大法人轉賣超17.24億元

台股挑戰新高在即，但台積電（2330）14日開低收低、跌落5日線，大盤也陷入震盪，盤中最高24,389.51點、最低24...

台股下跌131點收24,238點力守五日線 台積電下挫25元收1,175元

台股14日價跌量縮，早盤以24,258點開出，盤中一度翻紅，可惜後續失手平盤，終場收24,238點，下跌131點，跌幅0...

台股何時刷新記錄？分析師曝「隨時有可能」 看好這類型可以買

台股14日出現高檔震盪壓回走勢，盤中一度衝達24,389.51點， 可惜停利賣壓沈重下，指數翻黑，台積電（2330）在昨...

儒鴻法說將釋利多？股價飆逾6%創除息後新高、紡織類股指數勁揚

紡織股王儒鴻（1476）14日下午將舉辦法說會，市場預期將釋出正面訊息，買盤提前卡位，股價早盤一路震盪走高，最高觸及40...

不跟台股休兵！PCB 五檔漲停 華通擁三大利多扮主帥

台積電創高至1200元後、回測5日線，台股也近高情怯跟著翻黑跌逾百點。但，PCB族群多頭仍熱情不減，13日由上半年績優且...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。