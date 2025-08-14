快訊

台積電、三星都是客戶…日本供應商廠房失火 引半導體斷鏈憂慮

93歲嬤被連打帶殺慘死…男子才回雲林8個月 鄰居、親友「人見人怕」

我央行藏大寶貝！全球央行最大金磚 驚人市值曝光

新高行情居高思危 台股平衡基金規模7月成長幅度居各類型冠

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

關稅利空淡化，資金重返投資市場，同步帶動境內基金規模再締新猷，其中台股平衡型基金上個月規模增幅達7.5%，居各類主動操作基金類型之冠，也凸顯行情來到波段新高，投資人居高思危，轉進平衡型基金兼顧收益及波動風險。

根據投信投顧公會最新統計至七月底，整體境內基金規模受惠7月行情大漲，首度突破10兆元大關，月增幅2.2%，台股（國內投資）平衡型增幅達7.5%，高於台股（國內投資）股票型的4.9%，也優於台股ETF（不含槓反）的1.7%。

理柏資訊統計至13日，台股一般股票平衡型基金近1月漲幅約有一成，近三月更達22%，表現皆優於同期間的台股加權報酬指數。在績效推升下，帶動復華、摩根、瀚亞、野村等旗下基金7月規模增長表現相對突出，成為增幅居前的主力功臣。此外，上述基金標的持股比例多有六成以上，以應對市場多頭趨勢。

展望後市，復華傳家二號基金經理人郭家宏表示，近期股市漲多後，隨川普新關稅稅率上路、以及美國就業市場轉弱疑慮，擔憂經濟衰退風險可能再上升，可能增添股市波動的可能性，不過有鑑於企業獲利維持成長趨勢，以及美國聯準會9月降息機率明顯上升，有利支撐股市表現，因此仍採中性偏多操作。

復華傳家經理人趙建彰指出，預期AI供應鏈將帶領台股持續成長，加以美國三大CSP持續大力投資AI，增添台股半導體及相關電子族群動能，配置將以相關供應鏈為主軸，搭配金融、機電等非電產業及債券部位，掌握類股輪動並控制下檔風險。

台股 美國聯準會

延伸閱讀

台股拉回修正…CPO概念股大爆發 這二檔個股強鎖漲停

台積電攻上1200元新高！他嗨喊「正2嘎爆空軍」 網樂觀看台股上3萬

TACO時刻！ 台股啟動瘋狂模式

含積量台股ETF績效亮 這檔價量齊揚人氣最旺、首配息8%

相關新聞

自營商不怯步 獨買近39億元！三大法人轉賣超17.24億元

台股挑戰新高在即，但台積電（2330）14日開低收低、跌落5日線，大盤也陷入震盪，盤中最高24,389.51點、最低24...

台股下跌131點收24,238點力守五日線 台積電下挫25元收1,175元

台股14日價跌量縮，早盤以24,258點開出，盤中一度翻紅，可惜後續失手平盤，終場收24,238點，下跌131點，跌幅0...

台股何時刷新記錄？分析師曝「隨時有可能」 看好這類型可以買

台股14日出現高檔震盪壓回走勢，盤中一度衝達24,389.51點， 可惜停利賣壓沈重下，指數翻黑，台積電（2330）在昨...

儒鴻法說將釋利多？股價飆逾6%創除息後新高、紡織類股指數勁揚

紡織股王儒鴻（1476）14日下午將舉辦法說會，市場預期將釋出正面訊息，買盤提前卡位，股價早盤一路震盪走高，最高觸及40...

不跟台股休兵！PCB 五檔漲停 華通擁三大利多扮主帥

台積電創高至1200元後、回測5日線，台股也近高情怯跟著翻黑跌逾百點。但，PCB族群多頭仍熱情不減，13日由上半年績優且...

台股上下震盪 加權指數目前仍未過歷史新高

台北股市今天以24,258點開出，最高雖一度觸及24,389點，隨後一直在平盤上下震盪。由於台積電ADR下跌1.14%。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。