台股拉回修正…CPO概念股大爆發 這二檔個股強鎖漲停
隨AI晶片算力大幅提升，對資料傳輸速度要求大增，使得CPO（共同封裝光元件）躍居產業發展主流。14日台股雖拉回修正，不過CPO概念股波若威（3163）、華星光（4979）在市場買盤大舉追捧下，股價雙雙亮燈鎖漲停，表現強勢。
法人指出，CPO是將光模組與晶片封裝，將訊號互聯的部分泛光化，極小化電鏈路長度，可大幅加快頻寬與傳輸速度，並可降低功耗。大摩估，從2023至2030年，CPO市場規模將由800萬激增至93億美元，CAGR高達172%。
事實上，除博通、邁威爾、輝達（NVIDIA）是全球CPO晶片設計的領頭羊外，台系供應鏈也將成為受惠大贏家。其中，波若威CPO技術主要聚焦在光訊號輸出入部分，著眼於交換器CPO；華星光主要為光收發模組的雷射光源，以CW Laser為主。
波若威方面，法人指出，該公司為光纖被動元件代工廠，四大主力產品中，CPO主要出貨資料中心用光收發模組內的光纖套件，加上客戶需求逐漸往800G、1.6T規格升級，有望帶動光纖連接器與光放大器的營運成長。
華星光方面，法人認為，該公司今年的營運成長主要來自DCI、CW Laser代工、及光學引擎ELS等三大塊。而隨AI熱潮席捲全球，該公司目前開發重點，包括800G、1.6T應用的70/100mW CW LD及矽光子應用技術等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言