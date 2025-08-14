自營商不怯步 獨買近39億元！三大法人轉賣超17.24億元

台股挑戰新高在即，但台積電（2330）14日開低收低、跌落5日線，大盤也陷入震盪，盤中最高24,389.51點、最低24,198.88點，整場多於低檔震盪。

盤面倚靠光通訊、PCB等族群扮演抗空主力，尾盤賣單加重調節台積電、華通（2313）、廣達（2382）、台達電（2308）、奇鋐（3017）等，拉抬聯發科（2454）、台玻（1802）、亞光（3019）等，終場回落131點、收24,238點，成交值降至4,735億元。三大法人小幅調節17.24億元，自營商連六買撐場。

個股表現上，富喬（1815）人氣退居第二，但股價續創盤中74.7元、收盤72.5元雙天價；精測（6510）漲停收1,060元，台股再寫24千金新紀錄。

統計三大法人14日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超44.6億元，投信賣超11.48億元；自營商買超（合計）38.84億元，其中自營商（自行買賣）買超14.5億元、自營商（避險）買超24.34億元。

今日成交值超過百億元個股有7檔，股價5檔收高。依序為：台積電388.54億元，股價跌2.08%、收1,175元；世芯-KY（3661） 160.54億元，股價漲3.16%、收4,250元；鴻海（2317）151.15億元，股價漲0.5%、收199.5元；亞光135.23億元，股價跌4.75%、收160.5元；華星光（4979）114.59億元，股價漲9.9%、收211元；富喬111.05億元，股價漲4.92%、收72.5元；華通107.08億元，股價漲9.28%、收77.7元。

今日成交量超過10萬張個股有4檔，台玻、富喬人氣仍居高不下，但冠亞軍易位，股價方面，除南亞（1303）收低2%外、其餘皆漲。依序為：台玻成交295,656張，股價漲3.69%、收30.95元；富喬成交152,667張，股價漲4.92%、收72.5元；華通成交137,736張，股價漲9.28%、收77.7元；南亞成交114,323張，股價跌2%、收41.75元。

觀察今日收漲停個股有40檔，光通訊與PCB概念族群占多數。股價分布上，22檔為50元以下中低價族群，另有11檔為百元以上個股，包含穎崴（6515）、精測兩大千金。成交量有13檔超過萬張，依量排序為：長興（1717）收35.05元、毅嘉（2402）收52.5元、燿華（2367）收30.65元、華星光收211元、昇貿（3305）收92.7元、波若威（3163）收201元、金居（8358）收153元、華榮（1608）收30.1元、立碁（8111）收56.3元、德宏（5475）收48.7元、上詮（3363）收333元、光罩（2338）收39.6元、中探針（6217）收39.45元。