台股下跌131點收24,238點力守五日線 台積電下挫25元收1,175元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股14日價跌量縮，早盤以24,258點開出，盤中一度翻紅，可惜後續失手平盤，終場收24,238點，下跌131點。本報資料照片
台股14日價跌量縮，早盤以24,258點開出，盤中一度翻紅，可惜後續失手平盤，終場收24,238點，下跌131點，跌幅0.54%，力守五日線，成交量4,735億元。櫃買則收245點，上漲2.2點，台積電（2330）收1,175元，下跌25元。

盤面上以類股來看水泥、半導體、電腦周邊、塑膠、資訊服務、電子通路、綠能環保等較為弱勢，另外居家生活、電器電纜、玻陶、紡織纖維、運動休閒、生技、金融等較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有亞光（3019）、奇鋐（3017）、台達電（2308）、新盛力（4931）、臻鼎-KY（4958）、緯創（3231）、和椿（6215）、廣達（2382）、京元電子（2449）、南亞（1303）、光寶科（2301）、智邦（2345）、大量（3167）、嘉澤（3533）等。

而量大弱勢的則有，世芯-KY（3661）、鴻海（2317）、華星光（4979）、富喬（1815）、華通（2313）、台燿（6274）、波若威（3163）、聯發科（2454）、光聖（6442）、定穎投控（3715）、聯茂（6213）、金像電（2368）、聯鈞（3450）、神達（3706）、上詮（3363）、緯穎（6669）、高力（8996）、信驊（5274）等。

統一投顧表示，台積電七月營收佳、貝森特喊話聯準會9月應該降息2碼、PCB族群表現持續亮眼、美國標普及那指續創高、台股成交量放大且技術面維持強勢，眾利多因素有望帶動台股挑戰歷史新高。唯市場傳輝達Rubin晶片可能延後上市、白宮發言人表示不只輝達及超微，抽成模式擬擴及其他公司，可能稍影響投資人情緒，預估短線上台股指數高檔震盪盤堅。

操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦：AI概念股、PCB供應鏈、材料升級或替代概念股、機器人概念、軍工及生技等。

