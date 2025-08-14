台股下跌131點收24,238點力守五日線 台積電下挫25元收1,175元

從鬼滅之刃來聊投資，如果市場也是一場無限城決戰，你的「盤感」就是鬥氣？ 有些人靠著天生的敏銳，能在行情微動時察覺異樣；但真正的盤感，往往是長年在市場裡廝殺，從一次次的輸贏與下單中淬鍊出來的。 就像猗窩座百年間與強者交手，從對決裡磨出捕捉對手細微「鬥氣變化」的能力，敏銳的投資人也是一樣，透過價格、成交量、資金流的些許異動，就能推測出多空的意圖、攻擊的力道與範圍，並即時作出應對。（當然現在不少人透過程式判斷去輔助） 我認為的盤感，不是公式、不是指標，甚至很難被量化。它是一種「感覺」，但背後是無數的交易日與錯誤成本堆出來的。 當你在市場裡看過足夠多的走勢，腦中自然會有一套自己的「羅針」，在行情未完全發生前，就已經在身體裡響起警報。 但要記住，盤感再好，也有盲點。

2025-08-14 10:33