台股何時刷新記錄？分析師曝「隨時有可能」 看好這類型可以買

台股14日出現高檔震盪壓回走勢，盤中一度衝達24,389.51點， 可惜停利賣壓沈重下，指數翻黑，台積電（2330）在昨日衝上1,200元天價後，早盤開低走低，拖累大盤表現，到底近在眼前的歷史高點能不能突破？這時候該買什麼？或是要停利？有證券分析師直言，四大理由加持下，台股「隨時有可能」創新高，低基期的個股包括矽光子、PA、還有颱風過後代碼「16」的個股都值得留意。

台股昨日在台積電衝歷史高價的帶動下大漲，持續挑戰歷史新高，但14日卻是開低，早盤以24,258.5點開出， 下跌111.52點，盤中一度翻紅拉升至24,389.51點，上漲19.49點，可惜停利賣壓沈重，指數再翻黑，一度下滑至24,198.88點， 下跌171.14點，盤中下跌逾百點。

台積電開低走低， 拖累大盤表現，早盤以1,185元開出， 下跌15元，一度下滑至1,175元， 下跌25元， 跌幅2.08%，盤中影響大盤指數約199點；台股大盤在歷史高點關前整理，到底有沒有機會再創新高？還有什麼股票可以布局？

資深證券分析師簡伯儀表示，台股出現高檔震盪壓回的走勢，大盤的技術指標包括KD指標跟rsi指標都維持在相對的超買區，顯示技術面有過熱的疑慮，股價短線上出現比較明顯拉回整理，不過，在回檔的過程中大盤指數都守在5日均線之上，目前來看，短期的均線甚至在月線的部分都維持偏多的格局。

簡伯儀指出，整體而言，趨勢上仍維持偏向正向，整個資金還是維持輪動的情況，整體指數應該是屬於高檔震盪換手，大盤來看應該還是有機會在整理之後，只要5日均線不跌破之前趨勢應該可以偏多操作。

證券分析師張陳浩認為，台股隨時有可能創高， 主要的加持因素有四點，包括Fed降息預期升高，台股AI族群8月營收表現仍看好、第3季匯率的波動衝擊將比第2季低、加上熱錢流入的挹注，台股距歷史高點不遠， 隨時有可能再刷新紀錄。

張陳浩表示，雖然強勢股拉回休息，可以等整理過後再來找甌 布局時點，但是低基期族群則有表現機會，尤其是挪威主權基金最新台股投資組合重押光通訊族群，加上低基期，看好矽光子股的表現，包括聯光通（4903）、波若威（3163）、光聖（6442）及光環（3234）都值得留意。

張陳浩也提醒， PA三雄同樣具有低基期題材，也可以關注；另外，颱風過後， 股票代碼「16」的個股包括宏泰（1612）、華榮（1608）、億泰（1616）、華新（1605）等也可以注意。