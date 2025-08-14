快訊

儒鴻法說將釋利多？股價飆逾6%創除息後新高、紡織類股指數勁揚

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
紡織業示意圖。圖／AI生成
紡織股儒鴻（1476）14日下午將舉辦法說會，市場預期將釋出正面訊息，買盤提前卡位，股價早盤一路震盪走高，最高觸及408元，漲幅逾6%，創除息後新高價，並帶動上市紡織類股指數勁揚至507.35點，漲幅2.5%，漲勢僅次於電線電纜與玻陶類股。

除了儒鴻大漲，紡織股新纖（1409）挾著無人機題材，今日股價續強，持續衝出波段新高來到14.9元，漲幅超過6%。紡織股后聚陽（1477）也不遑多讓，盤中急拉，漲幅超過3%。

市場看好，儒鴻在東南亞生產基地關稅問題塵埃落定後，客戶先前觀望態度已有明顯轉變，訂單回流態勢明朗，成衣與布料需求同步回升，其中成衣成長動能尤為強勁。因應需求升溫，儒鴻在印尼的第三期擴產計畫仍按原定規劃穩步推進，顯示對下半年及中長期市況維持信心。

不過，也有法人持保守看法，認為品牌商將調漲終端售價以轉嫁關稅成本，美國市場面臨通膨升溫排擠消費的隱憂，終端消費下行風險加大，預期品牌商下單將轉趨謹慎，恐影響儒鴻訂單能見度。

儒鴻先前公告7月營收30.44億元，年減2.88%；累計前七月營收221.367億元，年增8.72%。公司表示，7月有3.8億元因船期因素遞延至8月認列，整體出貨表現依然亮眼。目前持續與客戶協商調整報價，後續效益可望陸續顯現。由於新產品與新客戶較有利於推動新匯率下的報價，公司將持續提升新產品、新訂單與新客群占比，並強化研發與市場拓展，以優化營運結構並提升競爭力。

儒鴻 紡織股

