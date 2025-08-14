台股拉回跌逾百點 台積電熄火、中小型股活潑

快訊

中央社／ 台北14日電

台股今天開低逾百點呈現震盪格局，權值股台積電回檔，市場追價意願相對謹慎，資金輪動至中小型股，盤中加權指數一度翻紅，最高觸及24389點，閃現25檔千金股，但指數逼近前高湧現獲利了結賣壓，壓抑盤勢。

至10時48分，台股加權指數達到24244.54點，下跌125.48點，跌幅0.51%，成交值新台幣2782.71億元；電子類股指數下挫1.03%，金融類股上漲0.89%。

電子權值股台積電盤中最低1175元，挫跌25元，跌幅2.08%，鴻海沿平盤198.5元狹幅震盪；和碩第2季每股盈餘0.11元，為近13年來單季新低，今天股價爆量重挫逾8%，最低71.5元。

千元以上高價「千金股」盤中一度達到25檔，股王信驊大漲約6%，最高觸及5300元；股后世芯-KY最高勁揚逾8%，盤中最高4470元，貿聯-KY以999元開出，盤中最高達到1005元，漲幅1.62%。

儘管大盤呈現拉回，盤面上仍有特定族群吸引資金進駐。機器人概念股延續近期熱度，新漢盤中衝上122.5元、漲幅近7%，寫下波段新高；樺漢走升超過3%，華晶科、凌群漲幅超過1%。

航運類股有短線資金點火，中航急拉觸漲停56.8元後拉回，漲幅維持在8%以上；新興、益航上漲超過2%。

資金也持續在部分電子次產業中尋找機會，特別是印刷電路板（PCB）、玻纖布等材料相關個股，華通今天一度亮燈漲停衝上78.2元，長興鎖在漲停價35.05元，富喬勁揚逾5%，台玻上漲超過3%。

