快訊

關稅戰掀產業逃命潮 台灣會上演第三波產業大遷徙？

「豎起中指」！美國盟邦受夠川普關稅及支出要求 開始對F-35下手

王鴻薇索資遭衛福部人員發文嘲諷 食藥署長道歉：絕不允許的行為

聽新聞
0:00 / 0:00

不跟台股休兵！PCB 五檔漲停 華通擁三大利多扮主帥

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台積電創高至1200元後、回測5日線，台股也近高情怯跟著翻黑跌逾百點。但，PCB族群多頭仍熱情不減。圖／聯合報系資料照片
台積電創高至1200元後、回測5日線，台股也近高情怯跟著翻黑跌逾百點。但，PCB族群多頭仍熱情不減。圖／聯合報系資料照片

台積電創高至1200元後、回測5日線，台股也近高情怯跟著翻黑跌逾百點。但，PCB族群多頭仍熱情不減，13日由上半年績優且基期相對低、籌碼面偏多的華通（2313）擔任主帥，領軍金居（8358）、榮科（4989）、柏承（6141）等快攻漲停，富喬（1815）也人氣不墜，牽手德宏（5475）、燿華（2367）、聯茂（6213）、精成科（6191）等強力助攻，族群持續扮演多頭主力。

華通第2季營收182億元、創同期高，年增7.80％；毛利率18.24%，年增3.25個百分點；本期淨利8.31億元，EPS 0.7元。累計上半年，每股純益1.8元，為近20年來同期次高。

華通指出，第二季受惠美系手機、平板電腦及筆電、智慧眼鏡、低軌道衛星LEO產品，以及交換器、伺服器等皆穩定出貨，整體產能利用率維持在相對高檔，拉抬毛利率自第1季的17.17%，再提升至18.24%。

華通7月營收59.95億元，月增4.88%、年減10.82%；前7月營收409.25億元，年增4.5%，創同期新高。

籌碼面上，華通近5日連續獲三大法人累計買超29682張，包括外資買超24768張、投信買超1897張、自營商買超3017張。

華通早盤開盤約40分鐘後，成交量即輕鬆突破10萬大張，登上台股人氣第二名，股價頻頻觸及漲停78.2元，改寫2024年9月上旬、近11個月來波段高價。

華通 營收

延伸閱讀

台股上下震盪 加權指數目前仍未過歷史新高

台積電先進製程擴產 東台、瀧澤科接單升溫

台積飆天價 台股四驚喜 AI題材引爆買盤

亞洲盃男籃／日本爆冷無緣8強開除主帥？網：200%選八村壘

相關新聞

看鬼滅也能通透股市！狼大：盤感就像猗窩座的鬥氣...能依賴但不能被束縛

從鬼滅之刃來聊投資，如果市場也是一場無限城決戰，你的「盤感」就是鬥氣？ 有些人靠著天生的敏銳，能在行情微動時察覺異樣；但真正的盤感，往往是長年在市場裡廝殺，從一次次的輸贏與下單中淬鍊出來的。 就像猗窩座百年間與強者交手，從對決裡磨出捕捉對手細微「鬥氣變化」的能力，敏銳的投資人也是一樣，透過價格、成交量、資金流的些許異動，就能推測出多空的意圖、攻擊的力道與範圍，並即時作出應對。（當然現在不少人透過程式判斷去輔助） 我認為的盤感，不是公式、不是指標，甚至很難被量化。它是一種「感覺」，但背後是無數的交易日與錯誤成本堆出來的。 當你在市場裡看過足夠多的走勢，腦中自然會有一套自己的「羅針」，在行情未完全發生前，就已經在身體裡響起警報。 但要記住，盤感再好，也有盲點。

儒鴻法說將釋利多？股價飆逾6%創除息後新高、紡織類股指數勁揚

紡織股王儒鴻（1476）14日下午將舉辦法說會，市場預期將釋出正面訊息，買盤提前卡位，股價早盤一路震盪走高，最高觸及40...

不跟台股休兵！PCB 五檔漲停 華通擁三大利多扮主帥

台積電創高至1200元後、回測5日線，台股也近高情怯跟著翻黑跌逾百點。但，PCB族群多頭仍熱情不減，13日由上半年績優且...

台股上下震盪 加權指數目前仍未過歷史新高

台北股市今天以24,258點開出，最高雖一度觸及24,389點，隨後一直在平盤上下震盪。由於台積電ADR下跌1.14%。...

凱基投顧預期AI股下半年旺季超旺 支撐台股多頭不墜

晶片關稅大致底定及AI需求維持旺盛下，台股正經歷由科技創新驅動的多頭行情，凱基投顧表示，AI是本輪牛市的核心動能，只要A...

國泰證券8月投資觀點：全球地緣政治風險增 國防、醫療保健產業成焦點

美國聯準會（Fed）於7月最新利率決策會議維持基準利率不變，反映出對於當前經濟環境依舊保持審慎態度，Fed主席鮑爾表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。