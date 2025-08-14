聽新聞
不跟台股休兵！PCB 五檔漲停 華通擁三大利多扮主帥
台積電創高至1200元後、回測5日線，台股也近高情怯跟著翻黑跌逾百點。但，PCB族群多頭仍熱情不減，13日由上半年績優且基期相對低、籌碼面偏多的華通（2313）擔任主帥，領軍金居（8358）、榮科（4989）、柏承（6141）等快攻漲停，富喬（1815）也人氣不墜，牽手德宏（5475）、燿華（2367）、聯茂（6213）、精成科（6191）等強力助攻，族群持續扮演多頭主力。
華通第2季營收182億元、創同期高，年增7.80％；毛利率18.24%，年增3.25個百分點；本期淨利8.31億元，EPS 0.7元。累計上半年，每股純益1.8元，為近20年來同期次高。
華通指出，第二季受惠美系手機、平板電腦及筆電、智慧眼鏡、低軌道衛星LEO產品，以及交換器、伺服器等皆穩定出貨，整體產能利用率維持在相對高檔，拉抬毛利率自第1季的17.17%，再提升至18.24%。
華通7月營收59.95億元，月增4.88%、年減10.82%；前7月營收409.25億元，年增4.5%，創同期新高。
籌碼面上，華通近5日連續獲三大法人累計買超29682張，包括外資買超24768張、投信買超1897張、自營商買超3017張。
華通早盤開盤約40分鐘後，成交量即輕鬆突破10萬大張，登上台股人氣第二名，股價頻頻觸及漲停78.2元，改寫2024年9月上旬、近11個月來波段高價。
