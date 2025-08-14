快訊

關稅戰掀產業逃命潮 台灣會上演第三波產業大遷徙？

「豎起中指」！美國盟邦受夠川普關稅及支出要求 開始對F-35下手

聽新聞
0:00 / 0:00

凱基投顧預期AI股下半年旺季超旺 支撐台股多頭不墜

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股AI族群預估下半年旺季超旺(凱基投顧/提供)
台股AI族群預估下半年旺季超旺(凱基投顧/提供)

晶片關稅大致底定及AI需求維持旺盛下，台股正經歷由科技創新驅動的多頭行情，凱基投顧表示，AI是本輪牛市的核心動能，只要AI股未轉弱，股市多頭均可延續，同時預期AI下半年旺季超旺，非AI則因關稅衝擊將導致旺季不旺，但在強勁上漲後，投資人也需審慎評估風險與機會，適時調節以因應市場變化。

凱基投顧指出，AI相關指標股的美國科技七雄在這次企業財報季展現令人矚目的表現，同時對未來展望也保持樂觀態度，為全球股市注入強勁的上漲動能。特別值得關注的是，科技七雄中的四家大型雲端服務供應商（CSP），包括微軟、亞馬遜、Alphabet以及Meta等，受惠於AI算力需求的爆炸性成長，紛紛上修2025、2026兩年的資本支出展望。這些企業面對AI運算需求供不應求的局面，必須持續擴大數據中心建設、採購更多高效能運算設備，以滿足企業客戶對AI服務日益增長的需求。2025年這四家巨頭合計資本支出將達3,420億美元，較去年增長50%，優於先前預估的年增38%，這種資本支出的大幅增加，直接反映在對AI相關硬體設備的強勁需求上，從高階GPU晶片、伺服器、網路設備到散熱解決方案，整個AI基礎建設的產業鏈都受惠於這波投資熱潮。

然而，非AI族群仍將面對諸多挑戰，首先是貿易關稅政策所引發的需求不振問題，特別是在中美貿易摩擦持續的背景下，相關產業的出口前景充滿不確定性；其次是全球消費市場復甦力道不足，導致終端需求疲軟，進而影響上游供應鏈的訂單表現。觀察衡量美國內需趨勢的核心GDP今年第2季僅年增1.2%，是2022年第4季以來最疲弱的表現，這項指標剔除了政府支出和貿易因素的影響，更能準確衡量民間消費的真實狀況，該指標的疲弱表現，可能會持續壓抑非AI股的未來展望，使得產業分化現象在短期內難以緩解。

凱基投顧提醒投資人，台股本波強漲後將因本益比墊高容易面臨修正風險，包含對等關稅對經濟的衝擊也將逐漸顯現，同時歷年8~9月總會有季節性回調的慣性，投資人可適度分批調節漲幅過大的獲利部位，但長期來看，若市場回檔，AI相關族群依然是首選標的，其次為高股息且低估值類股。

AI 凱基投顧

延伸閱讀

關稅公布當天辦「當我們快樂在一起」福容宴 侯漢廷批郭智輝應下台

台股開盤下跌111點 台積電開低15元

高含「積」量ETF 績效長紅

台積飆天價 台股四驚喜 AI題材引爆買盤

相關新聞

看鬼滅也能通透股市！狼大：盤感就像猗窩座的鬥氣...能依賴但不能被束縛

從鬼滅之刃來聊投資，如果市場也是一場無限城決戰，你的「盤感」就是鬥氣？ 有些人靠著天生的敏銳，能在行情微動時察覺異樣；但真正的盤感，往往是長年在市場裡廝殺，從一次次的輸贏與下單中淬鍊出來的。 就像猗窩座百年間與強者交手，從對決裡磨出捕捉對手細微「鬥氣變化」的能力，敏銳的投資人也是一樣，透過價格、成交量、資金流的些許異動，就能推測出多空的意圖、攻擊的力道與範圍，並即時作出應對。（當然現在不少人透過程式判斷去輔助） 我認為的盤感，不是公式、不是指標，甚至很難被量化。它是一種「感覺」，但背後是無數的交易日與錯誤成本堆出來的。 當你在市場裡看過足夠多的走勢，腦中自然會有一套自己的「羅針」，在行情未完全發生前，就已經在身體裡響起警報。 但要記住，盤感再好，也有盲點。

儒鴻法說將釋利多？股價飆逾6%創除息後新高、紡織類股指數勁揚

紡織股王儒鴻（1476）14日下午將舉辦法說會，市場預期將釋出正面訊息，買盤提前卡位，股價早盤一路震盪走高，最高觸及40...

不跟台股休兵！PCB 五檔漲停 華通擁三大利多扮主帥

台積電創高至1200元後、回測5日線，台股也近高情怯跟著翻黑跌逾百點。但，PCB族群多頭仍熱情不減，13日由上半年績優且...

台股上下震盪 加權指數目前仍未過歷史新高

台北股市今天以24,258點開出，最高雖一度觸及24,389點，隨後一直在平盤上下震盪。由於台積電ADR下跌1.14%。...

凱基投顧預期AI股下半年旺季超旺 支撐台股多頭不墜

晶片關稅大致底定及AI需求維持旺盛下，台股正經歷由科技創新驅動的多頭行情，凱基投顧表示，AI是本輪牛市的核心動能，只要A...

國泰證券8月投資觀點：全球地緣政治風險增 國防、醫療保健產業成焦點

美國聯準會（Fed）於7月最新利率決策會議維持基準利率不變，反映出對於當前經濟環境依舊保持審慎態度，Fed主席鮑爾表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。