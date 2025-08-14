凱基投顧預期AI股下半年旺季超旺 支撐台股多頭不墜

晶片關稅大致底定及AI需求維持旺盛下，台股正經歷由科技創新驅動的多頭行情，凱基投顧表示，AI是本輪牛市的核心動能，只要AI股未轉弱，股市多頭均可延續，同時預期AI下半年旺季超旺，非AI則因關稅衝擊將導致旺季不旺，但在強勁上漲後，投資人也需審慎評估風險與機會，適時調節以因應市場變化。

凱基投顧指出，AI相關指標股的美國科技七雄在這次企業財報季展現令人矚目的表現，同時對未來展望也保持樂觀態度，為全球股市注入強勁的上漲動能。特別值得關注的是，科技七雄中的四家大型雲端服務供應商（CSP），包括微軟、亞馬遜、Alphabet以及Meta等，受惠於AI算力需求的爆炸性成長，紛紛上修2025、2026兩年的資本支出展望。這些企業面對AI運算需求供不應求的局面，必須持續擴大數據中心建設、採購更多高效能運算設備，以滿足企業客戶對AI服務日益增長的需求。2025年這四家巨頭合計資本支出將達3,420億美元，較去年增長50%，優於先前預估的年增38%，這種資本支出的大幅增加，直接反映在對AI相關硬體設備的強勁需求上，從高階GPU晶片、伺服器、網路設備到散熱解決方案，整個AI基礎建設的產業鏈都受惠於這波投資熱潮。

然而，非AI族群仍將面對諸多挑戰，首先是貿易關稅政策所引發的需求不振問題，特別是在中美貿易摩擦持續的背景下，相關產業的出口前景充滿不確定性；其次是全球消費市場復甦力道不足，導致終端需求疲軟，進而影響上游供應鏈的訂單表現。觀察衡量美國內需趨勢的核心GDP今年第2季僅年增1.2%，是2022年第4季以來最疲弱的表現，這項指標剔除了政府支出和貿易因素的影響，更能準確衡量民間消費的真實狀況，該指標的疲弱表現，可能會持續壓抑非AI股的未來展望，使得產業分化現象在短期內難以緩解。

凱基投顧提醒投資人，台股本波強漲後將因本益比墊高容易面臨修正風險，包含對等關稅對經濟的衝擊也將逐漸顯現，同時歷年8~9月總會有季節性回調的慣性，投資人可適度分批調節漲幅過大的獲利部位，但長期來看，若市場回檔，AI相關族群依然是首選標的，其次為高股息且低估值類股。