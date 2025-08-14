快訊

看鬼滅也能通透股市！狼大：盤感就像猗窩座的鬥氣...能依賴但不能被束縛

聯合新聞網／ 善甲狼a機智生活
劇場版鬼滅之刃「無限城篇 第一章 猗窩座再襲」在台上映中。圖／木棉花提供
劇場版鬼滅之刃「無限城篇 第一章 猗窩座再襲」在台上映中。圖／木棉花提供

鬼滅之刃來聊投資，如果市場也是一場無限城決戰，你的「盤感」就是鬥氣？

有些人靠著天生的敏銳，能在行情微動時察覺異樣；但真正的盤感，往往是長年在市場裡廝殺，從一次次的輸贏與下單中淬鍊出來的。

就像猗窩座百年間與強者交手，從對決裡磨出捕捉對手細微「鬥氣變化」的能力，敏銳的投資人也是一樣，透過價格、成交量、資金流的些許異動，就能推測出多空的意圖、攻擊的力道與範圍，並即時作出應對。（當然現在不少人透過程式判斷去輔助）

我認為的盤感，不是公式、不是指標，甚至很難被量化。它是一種「感覺」，但背後是無數的交易日與錯誤成本堆出來的。

當你在市場裡看過足夠多的走勢，腦中自然會有一套自己的「羅針」，在行情未完全發生前，就已經在身體裡響起警報。

但要記住，盤感再好，也有盲點。

像猗窩座的羅針雖強，卻無法對付能「隱藏鬥氣」的對手；市場也是如此，當資金刻意掩飾、消息提前封鎖，甚至市場進入一種你不熟悉的節奏時，再靈敏的直覺都可能失靈。

「通透世界」就是盤感之上的境界，在《鬼滅》裡，「通透世界」是能自由隱藏與感知鬥氣的極致狀態。

對投資人來說，這就像是能夠跨越單純「感覺」的層次，不只依賴直覺，還能看透市場背後的結構與意圖，甚至在雜訊中篩出真相。

這種境界需要盤感，但不被盤感束縛。

你能在沒有明顯訊號時，依然保持冷靜判斷，即使市場刻意「隱身」，你也能用邏輯、資金脈絡與經驗拼湊出全貌。

盤感的本質，是長期觀察累積出來的精準判斷，但「通透世界」則是將直覺與理性融合，在任何市場條件下都能做出從容決策。

盤感不是魔法，它是時間的副產品；而通透，才是你最終的目標。

◎本文內容已獲 善甲狼a機智生活 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

盤感 成交量 鬼滅之刃

