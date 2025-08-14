外資調高奇鋐、台燿、台光電及金像電目標

統一投顧整理外資券商報告指出，外資調高奇鋐（3017）、台燿（6274）、台光電（2383）及金像電（2368）等目標。

奇鋐： 13日法說會後，美系大行上修2025-2027年每股稅後盈餘（EPS）至43.5/58.7/74.3，以2026年22xPE評價，同步升目標。

第2季毛利率／OPM受匯率影響，但結果符合預期。重點是，奇鋐已不再僅是散熱零組件廠商而已，機殼（包含伺服器的rack）第2季已占營收達17%、營收年增率134%。機殼產品線從1U/4U/8U 擴展至42U/48U/SOU 伺服器機架，並推出具降噪功能的客製化機架，預計第4季進入量產。散熱與機構件的整合能優化整機散熱效能，幫助 ODM 縮短上市時間並確保供應穩定。

台燿：第2季受匯率及泰國廠初期建廠影響，毛利率/OPM不如預期。不過，董事會宣布泰國額外資本支出及發行可轉債，美系券商觀察泰國一期已於7月投產，總產能為每月30萬片，認為泰國仍有空間興建新廠，預期可額外增加每月100–120萬片的產能（約占現有產能的 50–60%）。

亞系券商上修第3季營收季增18%，毛利率回升至23.4%。最新預估2025-2027年EPS：11.9/18.2/22.2，以明年18xPE評價，同步升目標。

台光電、金像電：美系券商除調升台燿目標外，也調升台光電、金像電。大方向看到廠商都在增資本支出因應擴廠需求。此外，產品也在升級；將從2024年的22–24層，2026/27年增加至28層，並在2028年增至34–42層。主流CCL規格在AI伺服器中將從 2024/25 年的M7升級至2026年的M8，並在2027/28年進一步升級至M9；且M7-M8以上毛利率在四至五成。

金像電上修泰國一期月產能金額、台光電7月宣布新的資本支出計劃、台燿的泰國一期開始投產並還要增資本支出。