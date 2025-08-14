快訊

台股開盤下跌111點 台積電開低15元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股14日開盤指數下跌111.52點，開盤指數為24,258.5點。台積電（2330）開盤價1,185元，下跌15元。聯合報系資料庫

台股14日開盤指數下跌111.52點，開盤指數為24,258.5點。台積電（2330）開盤價1,185元，下跌15元。

群益投顧表示，台股再創波段新高延續短多趨勢，有利進一步挑戰歷史高點，惟應留意過高不宜急速爆量，否則就須提防回檔可能。以短多熱門標的為主，續參考短線技術面順勢靈活操作。

操作題材可留意：

1.輝達發表語言模型，讓機器人更像人類─輝達發表推理視覺語言模型Cosmos Reason，這是一款專為物理AI應用與機器人設計，涵蓋70億參數的推理視覺語言模型，能讓機器人具備與人類一樣的推理能力，並結合視覺感測應用，基於既有知識與概念學會連續決策，挹注機器人概念股短多火力。

2.台積電預計明年量產，CPO供應鏈迎商機─AI應用快速發展帶動高速傳輸的需求，CPO將光學和電子晶片整合在同一封裝中，能夠縮短元件間距離，減少光子傳輸的訊號損耗，已成為發展趨勢，因應兩大AI晶片客戶要求，台積電預計2026年導入CPO量產，將帶動供應鏈新一波成⻑契機。

周三（13日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,922.27點，上漲463.66點、漲幅1.04%；S&P500指數上漲0.32%；那斯達克指數上漲0.14%；費半指數上漲0.9%。台積電ADR跌1.17%，收在241.44美元，較台北交易溢價20.5%。

投資人幾乎篤定聯準會（Fed）9月將重啟降息，美國財政部長貝森特還表示，Fed下個月很有可能降息2碼（0.5個百分點），最終調降1.5個百分點以上。芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算9月降息可能性高達為94%。美國10年期公債殖利率下跌，從周二的4.294%小幅降至4.239%。由小型股組成的羅素2000指數大漲約2%。小型股公司是降息的主要受益者。

三大法人周集中市場合計買超84.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超70.3億元，投信賣超15億元，自營商（自行買賣）賣超0.4億元，自營商（避險）買超29.2億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少611口至1,068口，其中，外資淨空單減少1,732口至33,570口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,986口至2,252口。

選擇權未平倉量部分，08月W2大量區買權OI落在24,400點，賣權最大OI落在24,000點 ; 月買權最大OI落在26,000 點，月賣權最大OI落在23,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.18下降至1.16。VIX指數下降0.89至18.9。外資台指期買權淨金額0.79億元 ; 賣權淨金額-0.17億元。整體選擇權籌碼面中性。

降息 台股 台積電 台指期

