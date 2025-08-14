降息預期升溫那指創新高 投顧：台股短線高檔震盪

快訊

中央社／ 台北14日電

美國降息預期升高，美股標普500和那斯達克指數連續第2天收在歷史新高點，台積電ADR收跌1.17%。投顧指出，台股成交量放大且技術面維持強勢，有助挑戰歷史新高，但美國對輝達等公司抽成模式擬擴及其他公司，稍影響投資人情緒，估短線台股高檔震盪盤堅。

投資人預期美國聯邦準備理事會（Fed）越來越接近啟動貨幣寬鬆循環，美股13日應聲收漲，道瓊工業指數勁揚463.66點或1.04%，收44922.27點，標普500指數上升20.82點或0.32%，收6466.58點；那斯達克指數小漲31.24點或0.14%，收21713.14點，費城半導體指數揚升52.52點或0.90%，收5892.61點。

台股13日盤中一度衝高至24406點，距離2024年7月創下的歷史高點24416.67點僅差10點，隨後漲勢收斂，終場加權指數上漲211.66點，收在24370.02點，漲幅0.88%，成交值放大至新台幣5582.23億元；台積電收在新天價1200元，終場上漲20元、漲幅1.69%。

自營商13日買超台股28.76億元，投信賣超10.88億元，外資及陸資買超70.92億元，三大法人合計買超88.8億元。

產業訊息部分，代工廠和碩第2季財報出爐，受新台幣升值波及，匯損逾10億元，加上傳統淡季，稅後純益降至2.87億元，季減93.3%、年減94.9%，每股盈餘（EPS）為0.11元，下探逾13年單季新低。

貨櫃三雄長榮、陽明、萬海同樣受關稅與匯率波及，稅後淨利明顯年減，長榮上半年每股賺17.7元奪三雄之冠；業者預期，下半年原本觀望的需求有望逐步恢復，助運價止跌反彈。

電腦品牌廠華碩預估第3季個人電腦（PC）產品營收季增5%至10%，零組件與伺服器營收與第2季持平；今年人工智慧（AI）伺服器營收占比將逾15%，電競與AI是兩大成長主軸。

