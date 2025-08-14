快訊

亞洲盃男籃／未守住21分領先優勢 中華隊末節遭伊朗逆轉無緣4強

台積飆天價 台股四驚喜 AI題材引爆買盤

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

權王台積電（2330）昨（13）日再創新天價，帶動台股寫下集中市場市值創新高等「四大驚喜」。隨AI題材引爆買盤、權值股接力領軍，在電子族群帶動下，多頭氛圍熱絡，指數終場大漲211點、收24,370點，成交量擴增至5,738.7億元，蓄勢挑戰歷史新高。

台股昨天開高收高，寫四大驚喜，包括：一，台積電收盤價、市值同創新高。台積終場大漲20元，收當日最高價1,200元，市值飆升至31.1兆元，均再度改寫新高紀錄。二，集中市場市值創歷史新高。台積電領軍下，台達電盤中大漲逾半根停板，鴻海、聯發科、日月光投控等也跟進推升行情，指數盤中最高達24,406點，僅較歷史高點24,416相差10點。終場指數雖收在歷史次高，單日大漲0.8%，集中市場總市值達78.7兆元，創新高。

三，電子類股多項指數齊創高。電子類股資金湧入，帶動指數收1,395.54點、半導體指數收710.15點、電子零組件指數收309.98點，三大指數均創新高。

四，千金股檔數再創新猷。盤中漢唐、精測、貿聯-KY均一度大漲擠進千金股行列，使得檔數衝上25檔，然終場貿聯、精測均未能守穩千元大關，千金股以23檔收市，仍改寫歷史紀錄。

台股13日觀盤重點與後市展望 圖／經濟日報提供
台股13日觀盤重點與後市展望 圖／經濟日報提供

三大法人昨日合計買超84.1億元。其中外資買超70.3億元，由賣轉買，外資期貨淨空單減少1,732口至3.3萬口。投信賣超15億元，連二賣、累計賣超15.6億元；自營商買超28.7億元，連五買、累計買超137.4億元。八大公股行庫則賣超36.7億元，連五賣、累計賣超224.3億元。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清觀點，台積領軍高價股與AI題材持續發酵，若買盤延續且基本面支持，指數有機會挑戰高點。

台積電 董事長

延伸閱讀

00981A爆歷史天量！居ETF成交王 掛牌來股價率先漲逾三成

8月台股期指漲205點

晶片稅100％課到誰？半導體業者：台積沒事不代表其他廠沒事...台灣未來不會太樂觀

台積電衝上1200元…台股連5天創新高！郭哲榮：台股這波「得了不會跌的病」

相關新聞

台積飆天價 台股四驚喜 AI題材引爆買盤

權王台積電昨（13）日再創新天價，帶動台股寫下集中市場市值創新高等「四大驚喜」。隨AI題材引爆買盤、權值股接力領軍，在電...

AI智慧眼鏡股 前景亮

市調機構統計，上半年全球智慧眼鏡出貨量年增110%，其中Meta以73%市占率居冠。

就市論勢／網通、機器人、蘋鏈 聚光

美國7月非農就業數據顯示就業市場降溫，失業率上升，預期將影響消費信心與後續經濟動能，但也導致聯準會9月降息機率提升。

外資點火千金盛宴！這五檔雙「價」 齊飆、信驊樂觀上看7,000元

美股近期再創新高，在AI行情火熱下，外資火力全開助攻多檔千金股紛紛走揚。其中，股王信驊（5274）13日重返5,000元...

散熱族群沸騰！台達電、奇鋐刷天價 還有3檔收漲停

台股13日持續驚驚漲，挾近5,600億元大量、再改寫歷史次高24,370.02點。散熱族群也隨之升溫，包括尼得科超眾（6...

三大法人反手買超88.81億元！台股爆5,582億元大量 離歷史高不到47點

台股13日在權王台積電（2330）創1,200元新天價、股王信驊（5274）重返5,000元大關領軍下，集中市場指數強漲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。