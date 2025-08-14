台積飆天價 台股四驚喜 AI題材引爆買盤

權王台積電（2330）昨（13）日再創新天價，帶動台股寫下集中市場市值創新高等「四大驚喜」。隨AI題材引爆買盤、權值股接力領軍，在電子族群帶動下，多頭氛圍熱絡，指數終場大漲211點、收24,370點，成交量擴增至5,738.7億元，蓄勢挑戰歷史新高。

台股昨天開高收高，寫四大驚喜，包括：一，台積電收盤價、市值同創新高。台積終場大漲20元，收當日最高價1,200元，市值飆升至31.1兆元，均再度改寫新高紀錄。二，集中市場市值創歷史新高。台積電領軍下，台達電盤中大漲逾半根停板，鴻海、聯發科、日月光投控等也跟進推升行情，指數盤中最高達24,406點，僅較歷史高點24,416相差10點。終場指數雖收在歷史次高，單日大漲0.8%，集中市場總市值達78.7兆元，創新高。

三，電子類股多項指數齊創高。電子類股資金湧入，帶動指數收1,395.54點、半導體指數收710.15點、電子零組件指數收309.98點，三大指數均創新高。

四，千金股檔數再創新猷。盤中漢唐、精測、貿聯-KY均一度大漲擠進千金股行列，使得檔數衝上25檔，然終場貿聯、精測均未能守穩千元大關，千金股以23檔收市，仍改寫歷史紀錄。

台股13日觀盤重點與後市展望 圖／經濟日報提供

三大法人昨日合計買超84.1億元。其中外資買超70.3億元，由賣轉買，外資期貨淨空單減少1,732口至3.3萬口。投信賣超15億元，連二賣、累計賣超15.6億元；自營商買超28.7億元，連五買、累計買超137.4億元。八大公股行庫則賣超36.7億元，連五賣、累計賣超224.3億元。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清觀點，台積領軍高價股與AI題材持續發酵，若買盤延續且基本面支持，指數有機會挑戰高點。