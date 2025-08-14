快訊

就市論勢／網通、機器人、蘋鏈 聚光

經濟日報／ 謝晨彥（股怪教授）
圖／經濟日報提供

盤勢分析

美國7月非農就業數據顯示就業市場降溫，失業率上升，預期將影響消費信心與後續經濟動能，但也導致聯準會9月降息機率提升。

未來美方若推出232條款，涵蓋範圍與細節將是觀察重點，包括是否擴及終端電子產品，以及對筆電、伺服器、網通等項目的課稅方式。目前市場利空反應有限，整體屬於利空不跌格局。

半導體產業有望成為這場關稅風暴中的例外，這項政策雖有助台積電（2330）等大廠規避高達100%關稅，但也引發台灣產業「被掏空」疑慮。事實上，這更像是加速全球供應鏈重組過程。

回到台股，近期加權指數成功突破先前壓力帶，23,700至24,000點區間已由壓力轉為支撐。只要指數未跌破此區間，整體趨勢仍偏多看待。

投資建議

近期個股輪動活躍，尤其AI伺服器、網通、機器人等題材仍為市場焦點。輝達與超微股價走勢，仍是重要觀察指標；在兩者未轉空前，AI概念股仍難進入全面空頭。筆電市場受關稅影響相對有限，反觀伺服器領域，受惠AI應用持續擴張，市場關注度高且需求穩定。

此外，iPhone 17即將發表，也為蘋果鏈帶來期待，若新機搭載更多創新應用與硬體升級，對股價推動力可期。

AI 關稅 伺服器

就市論勢／網通、機器人、蘋鏈 聚光

