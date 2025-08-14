聽新聞
AI智慧眼鏡股 前景亮
市調機構統計，上半年全球智慧眼鏡出貨量年增110%，其中Meta以73%市占率居冠。
迎接AI智慧眼鏡元年，法人看好亞光（3019）、澤米、達邁、玉晶光等AI智慧眼鏡概念股，亞光昨（13）日收在漲停價168.5元。
根據Counterpoint Research統計，今年上半年全球智慧眼鏡市場出貨量年增110%，主因Ray-Ban Meta智慧眼鏡熱銷，以及小米、TCL-RayNeo等新進品牌加入帶動成長。Meta在全球智慧眼鏡市場市占率提升至73%，得益於市場需求持續攀升，以及主要生產夥伴Luxottica擴充產能。
法人分析，AI眼鏡正快速整合語音助手（如ChatGPT）、攝影辨識、AR投影、即時翻譯等功能。應用也從一般消費者使用如導航、翻譯、拍照，拓展到企業應用如遠端維修、醫療輔助、物流管理等，吸引科技大廠相繼投入，並推出多款產品。
除Meta外，上半年主要AI智慧眼鏡出貨品牌還包括小米、TCL-RayNeo、Kopin Solos與雷神科技，展望下半年，將有更多AI智慧眼鏡上市，包括來自Meta、阿里巴巴及多家中小型廠商的新產品。Counterpoint Research預期，全球智慧眼鏡市場高速成長態勢將延續至2026年，甚至更長時間。
