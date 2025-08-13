外資點火千金盛宴！這五檔雙「價」 齊飆、信驊樂觀上看7,000元

美股近期再創新高，在AI行情火熱下，外資火力全開助攻多檔千金股紛紛走揚。其中，股王信驊（5274）13日重返5,000元大關，股后世芯-KY（3661）、緯穎（6669）、川湖（2059）、奇鋐（3017）等五大千金台廠，不僅股價表現強勢，亦獲各家外資法人齊升目標價，市場再度掀起一股「千金盛宴」。

千金股13日強勢點火，除股王信驊先前已獲摩根士丹利（大摩）、大和資本、高盛、野村等外資法人按讚。值得一提的是，大摩參與於台北舉辦的Open Compute Project（OCP）亞太高峰會後，對雲端半導體產業展望更為正面，最新報告中重申「唯一按讚」信驊，並已將目標價一舉調高至6,100元，位居外資圈最高，樂觀情境更上看7,000元。

大摩雲端科技產業分析師顏志天表示，遠端伺服器管理晶片（BMC）在AI領域的重要性逐漸提升，而市場對庫存消化的擔憂過度，各家供應商競爭仍屬健康。Meta指出，遠程管理控制器（RMC）可應用於液體監測與電力控制；緯穎則展示結合BMC的相關技術，以提升安全性、多工能力與效率。

事實上，這些進展與信驊在電源供應器（PSU）與冷卻分配裝置（CDU）上推動BMC應用等，與客戶對橋接晶片（BIC）的興趣升溫相符。

世芯亦受大摩青睞，並將目標價由4,088元調升至4,588元。另外，緯穎、川湖、奇鋐等今日收盤漲逾2%以上，氣勢如虹。緯穎獲大摩由3,150元至3,500元、大和由3,130元調升至4,000元、高盛由4,078元上修至4,608元；川湖獲大摩由3,050元調高至3,450元；高盛則將奇鋐由1,007元調升至1,153元，外資法人紛紛推波助瀾。

綜合大摩大中華區半導體主管詹家鴻、大中華科技產業研究部門主管張博凱、大和資本科技產業分析師鄭盛元等專家表示，世芯具備強大ASIC設計能力與營運效率，而主要客戶AWS的ASIC總市場規模（TAM）持續擴張，且Alchip已取得3奈米與2奈米專案，後市可期。

儘管緯穎因關稅疑慮提前拉貨，不過ASIC與GPU伺服器需求持續上升，可望抵銷一般伺服器市場放緩的影響，預期來自亞馬遜ASIC AI伺服器的銷售動能將自下半年開始增強。

川湖成長動能延續至2025年下半年，預期第3季營收將持平或略為成長，而伺服器世代快速更替將有利於川湖等領先供應商，長線也將受惠於AI資本支出周期，預期2026年也將迎來強勁成長。

奇鋐為伺服器冷卻領導供應商，7月營收AI伺服器液冷元件需求強勁，加上新一代機架級AI伺服器預計於今年第3季開始出貨，第3季有望是表現強勁的一季。