散熱族群沸騰！台達電、奇鋐刷天價 還有3檔收漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
美股持續創新高，外資上周在新興亞股布局也持續買超東北亞，以對台股買超20.6億美元最多。（本報系資料庫） 徐懿萱
台股13日持續驚驚漲，挾近5,600億元大量、再改寫歷史次高24,370.02點。散熱族群也隨之升溫，包括尼得科超眾（6230）、協禧（3071）、力致（3483）皆以漲停作收，此外，台達電（2308）更挾績優、機器人雙題材，牽手奇鋐（3017）改寫盤中、收盤新天價，族群成為多方強力助攻手之一。

台達電除7月績優以外，還有輝達（NVIDIA）強攻機器人題材助陣，13日股價持續攀升，盤中最高來到681元、終場收675元，雙創新高，市值也來到1.75兆元，穩坐台股四哥地位。並帶動奇鋐續創盤中1,140元、收盤1,120元天價。

台達電受惠AI伺服器電源及液冷系統出貨帶動，7月營收衝上453.97億元、創新高，月增7.5%、年增21.58%。

另，輝達強攻機器人，宣布推出最新涵蓋多達70億參數的推理視覺語言模型，主打「要讓機器人更像人類」。而台達電已於8月成立人形機器人實驗室，宣示進軍人形機器人產業，並預計於8月20日「台北國際自動化工業大展」發表第一具聽懂中文口語指令的協作機器人D-Bot。

力致2024年每股盈餘8.27元，董事會決議配息3.5元、配股1.5元，殖利率達4.13%。今日股價跳空漲停鎖死在22.7元反應，成交量放大6倍、至5,671張。

力致第2季營收25.07億元，季增40.58%、創近3季來新高，年增約15.1%；毛利率21.97%；歸屬母公司稅後淨利1.4385億元，季增2,847.68%、年衰退36.22%，EPS 1.45元。上半年營收42.9億元，年增4.84%；歸屬母公司稅後淨利1.48億元，年衰退58.45%；EPS 1.5元、衰退60.21%。

力致8月20日將參加櫃買市場舉辦，以「富櫃200」為主題的業績發表會。

AI EPS 營收 台股 配息 配股 台達電 機器人 毛利率 人工智慧

