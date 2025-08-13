散熱族群沸騰！台達電、奇鋐刷天價 還有3檔收漲停
台股13日持續驚驚漲，挾近5,600億元大量、再改寫歷史次高24,370.02點。散熱族群也隨之升溫，包括尼得科超眾（6230）、協禧（3071）、力致（3483）皆以漲停作收，此外，台達電（2308）更挾績優、機器人雙題材，牽手奇鋐（3017）改寫盤中、收盤新天價，族群成為多方強力助攻手之一。
台達電除7月績優以外，還有輝達（NVIDIA）強攻機器人題材助陣，13日股價持續攀升，盤中最高來到681元、終場收675元，雙創新高，市值也來到1.75兆元，穩坐台股四哥地位。並帶動奇鋐續創盤中1,140元、收盤1,120元天價。
台達電受惠AI伺服器電源及液冷系統出貨帶動，7月營收衝上453.97億元、創新高，月增7.5%、年增21.58%。
另，輝達強攻機器人，宣布推出最新涵蓋多達70億參數的推理視覺語言模型，主打「要讓機器人更像人類」。而台達電已於8月成立人形機器人實驗室，宣示進軍人形機器人產業，並預計於8月20日「台北國際自動化工業大展」發表第一具聽懂中文口語指令的協作機器人D-Bot。
力致2024年每股盈餘8.27元，董事會決議配息3.5元、配股1.5元，殖利率達4.13%。今日股價跳空漲停鎖死在22.7元反應，成交量放大6倍、至5,671張。
力致第2季營收25.07億元，季增40.58%、創近3季來新高，年增約15.1%；毛利率21.97%；歸屬母公司稅後淨利1.4385億元，季增2,847.68%、年衰退36.22%，EPS 1.45元。上半年營收42.9億元，年增4.84%；歸屬母公司稅後淨利1.48億元，年衰退58.45%；EPS 1.5元、衰退60.21%。
力致8月20日將參加櫃買市場舉辦，以「富櫃200」為主題的業績發表會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言