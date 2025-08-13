三大法人反手買超88.81億元！台股爆5,582億元大量 離歷史高不到47點

台股13日在權王台積電（2330）創1,200元新天價、股王信驊（5274）重返5,000元大關領軍下，集中市場指數強漲211.66點、收24,370.02點，持續改寫歷史次高，離最高紀錄僅46.65點，並閃見25千金。盤中最高漲248.58點、攀上24,406.94點，最低24,172.19點、僅小漲13.83點，成交值暴衝至5,582.23億元。三大法人反手買超88.81億元。

統計三大法人13日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）轉買超70.92億元，投信賣超10.88億元；自營商買超（合計）28.77億元，其中自營商（自行買賣）賣超0.47億元、自營商（避險）買超29.23億元。

統計今日成交值超過百億元個股有10檔，股價7漲3跌，以亞光（3019）收漲停最強，緯創（3231）、廣達（2382）相對疲弱。依序為：台積電448.4億元，股價漲1.69%、收1,200元；緯創201.37億元，股價跌6.75%、收117.5元；鴻海（2317）195.31億元，股價漲0.76%、收198.5元；富喬（1815）190.36億元，股價漲2.37%、收69.1元；臻鼎-KY（4958）176.86億元，股價漲9.52%、收161元；廣達174.84億元，股價跌4.06%、收271.5元；台達電（2308）157.57億元，股價漲5.14%、收675元；亞光141.87億元，股價漲9.77%、收168.5元；金居（8358）106.38億元，股價跌0.71%、收139.5元；聯發科（2454）104.94億元，股價漲0.74%、收1,370元。

統計今日成交量超過10萬張個股有7檔、包含兩檔主動式ETF，股價表現以台玻（1802）連拉兩根漲停最剽悍。依序為：富喬成交272,696張，股價漲2.37%、收69.1元；台玻成交262,310張，股價漲9.94%、收29.85元；緯創成交168,082張，股價跌6.75%、收117.5元；南亞（1303）成交151,862張，股價漲2.9%、收42.6元；主動統一台股增長（00981A）成交128,196張，股價漲1.16%、收13.06元；臻鼎成交110,761張，股價漲9.52%、收161元；主動群益台灣強棒（00982A）成交100,789張，股價漲0.24%、收12.66元。

觀察今日收漲停個股有高達42檔，股價百元以上個股僅12檔，多頭目光仍集中在中低價族群，族群以玻纖、PCB等題材概念股為最大贏家。其中，台玻以26.2萬張大量位居第一，且終場漲停排隊買單仍高掛超過12.3萬張；此外，亞光、凱威成交量也達8.5萬張以上，新盛力（4931）、東台（4526）、上曜（1316）皆超過3萬張。